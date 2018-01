Ein Fest für Strategie- und Rollenspiel-Fans: Im neuen Humble Bundle sind die besten Spiele des Publishers Paradox Interactive schon ab einem Dollar zu haben.

Für den Einstiegspreis erhält man immerhin Cities in Motion 2, Magicka 2 und die Majesty 2 Collection. Für ein bisschen über sieben Dollar (knapp sechs Euro) gibt es noch Crusader Kings 2 mit dem DLC »The Old Gods«, das Rollenspiel-Meisterwerk Pillars of Eternity, Die Hearts of Iron 3 Collection und die Complete-Edition von Europa Universalis 3 obendrauf. Mit diesen Zeitfressern sollte das Jahr 2018 dann ohnehin gedeckt sein.

Mehr Angebote: Nächster Steam Sale angeblich im Februar

Wer trotzdem mehr will, kann für 12 Dollar (knapp zehn Euro) mit Stellaris noch die volle Packung Weltraumstrategie mit dazu haben. Die Aktion läuft noch 13 Tage lang.

Wie immer kann man entscheiden, zu welchen Teilen der gezahlte Betrag an den Entwickler, Humble Bundle und eine Wohltätigkeitsorganisation geht. Dieses Mal wird die Naturschutzorganisation »World Land Trust« unterstützt, die sich zum Beispiel um die Erhaltung des Regelwaldes und der Tiere dort kümmert. Man kann aber auch eigenständig eine andere Organisation auswählen.

Alle Spiele im Paket