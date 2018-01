Hunt: Showdown heißt das neuste Spiel der Crysis-Macher Crytek. Seit der Multiplayer-Shooter auf der E3 2017 erstmals enthüllt wurde, sind wir neugierig darauf, uns selbst auf die Monsterjagd zu begeben. Bislang hatte nur Kollegin Petra das Glück, zu einem exklusiven Studiobesuch in Frankfurt vorbeischneien zu können und dort selber zu zocken. Ihre Eindrücke hat sie für uns in ihrer umfangreichen Preview festgehalten. Darin lest ihr auch, wie Hunt: Showdown eigentlich funktioniert.

Doch jetzt hat das Warten für viele von uns ein Ende. Am 31. Januar startet der geschlossene Alphatest von Hunt: Showdown. Wir in der Redaktion nehmen teil und ihr könnt das ebenfalls tun. Wie genau ihr noch an Keys kommt, das verraten wir am Ende des Artikels. Erstmal klären wir die wichtigsten allgemeinen Fragen zur Alpha.

Wann beginnt die Hunt: Showdown-Alpha?

Offizieller Start der Closed Alpha ist am 31.01.2018. Sogenannte VIP-Spieler dürfen sogar schon seit dem 30. Januar zocken. Eine genaue Startzeit ist nicht bekannt, vermutlich wird die Jagd gegen 12 Uhr unserer Zeit eröffnet.

Wann endet die Alpha?

Einen Termin für das Ende der Alpha nennt Crytek nicht. Da im Lauf des Tests neue Inhalte hinzukommen sollen und Balanceänderungen getestet werden, gehen wir davon aus, dass er längerfristig angelegt ist.

Wie groß ist der Download

Der Download beträgt 13,5 GB.

Auf welchen Plattformen läuft die Alpha?

Die Closed Alpha von Hunt: Showdown findet nur am PC statt. Um zu spielen, benötigt ihr einen Steam-Account. Ob das Spiel überhaupt für PS4 und Xbox One erscheint, ist derzeit noch unsicher.

Welche Inhalte bietet die Alpha?

In der Hunt: Showdown-Alpha erwatet euch eine große Map in zwei Varianten: einmal Tags und einmal bei Nacht. Im Sumpfgebiet macht ihr in Zweierteams Jagd auf eine Riesenspinne, das einzige Bossmonster der Testversion. Es lauern aber noch viele andere Zombie- und Monsterarten auf euch.

Euren Hunter könnt ihr bereits jetzt aufleveln und mit allerlei Waffen und Ausrüstung ausstatten. So könnt ihr euch bereits einen Eindruck vom Level- und Blutlinensystem machen, dem Metagame von Hunt: Showdown. Weitere Inhalte sollen mit der Zeit hinzukommen.

Im Spiel tretet ihr stets zu zweit an. Wer keinen Freund zur Hand hat, dem wird ein Partner durch das Matchmaking zugewiesen.

Wer darf die Alpha spielen?

Die geschlossene Alpha ist - wie der Name sagt - geschlossen. Zocken dürfen nur eingeladene Spieler. Um eine Chance auf einen Zugang zu haben, konnte man sich auf der offiziellen Homepage registrieren. Das ist auch jetzt noch möglich. Anschließend müsst ihr die Daumen drücken, dass ihr ausgewählt werdet. Die Tester werden in mehreren Wellen zugelassen.

Doch wir haben noch eine bessere Möglichkeit für euch!

So kommt ihr an einen Key für Hunt: Showdown

Ab Montag, den 5. Februar, verlosen wir auf GameStar.de satte 1.000 Keys für die Closed Alpha von Hunt: Showdown. Der Modus ist simpel: Wer sich zuerst registriert, bekommt einen Zugang, so lange der Vorrat reicht.

Eine genaue Startzeit können wir euch an dieser Stelle noch nicht nennen (nein, kein Clickbait, wir wissen es wirklich noch nicht), also schaut Montag am besten regelmäßig auf unserer Website vorbei. Die Verlosung findet ihr dort unter Spiele/Key-Verlosungen. Wir wünschen euch jedenfalls schon mal eine gute Jagd!

