Intel Coffee Lake - Details zu Modellen und deren Leistung geleakt

Intel muss sich erstmals seit Jahren in allen Bereichen des Prozessormarktes gegen starke Konkurrenz von AMD wehren, hat aber mit Coffee Lake bereits eine Antwort für die meisten PCs vorbereitet. Offiziell werden die Prozessoren der Core-i-8000-Serie erst am 21. August 2017 vorgestellt, doch im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitung für den Verkaufsstart. Dazu gehören auch Trainingsveranstaltungen für Händler, aus denen nun einige Informationen geleakt sind.

Core i3 mit vier Kernen, Core i5 mit sechs Kernen

So bestätigt sich die Vermutung, dass Intel die Core-i3-Modelle nun mit vier CPU-Kernen ausstatten wird. Die neuen Core-i5-Prozessoren erhalten zwei zusätzliche Kerne und Top-Modelle wie der Core i7 8700K bieten sechs Kerne und Hyper-Threading. Die Gerüchte um Hyper-Threading in den anderen Serien waren also wie vermutet falsch.

Auch zur Leistung gibt es erste Informationen. Der wohl im Basistakt mit 3,7 GHz laufende Core i7 8700K ist demnach bis zu 11 Prozent schneller als ein Core i7 7700K, wenn ein einzelner Thread berechnet wird - und dann wohl auch der Turbo-Boost zum Einsatz kommt. Die bis zu 11 Prozent entsprechen den bei Intel seit Jahren üblichen Steigerungen bei der Singlethread Performance. Werden alle Kerne genutzt, soll die Leistung um bis zu 51 Prozent höher sein. Das ist allerdings bei 50 Prozent mehr Kernen (sechs statt vier) als beim Core i7 7700K nicht wirklich überraschend.

Aktuelle Mainboards wohl nicht kompatibel

Ein Core i5 8600K wäre laut den Informationen mit 3,6 GHz bis zu 19 Prozent bei Singlethread und 55 Prozent bei Multithread vor einem Core i5 7600K. Bei einem Core i3 8350K soll der Vorteil gegenüber einem Core i3 7350K bei 17 und 65 Prozent liegen. Der Core i3 8350K soll eine Taktfrequenz von 4,0 GHz besitzen.

Obwohl die neuen Prozessoren den Sockel LGA1151 nutzen, werden sie laut den bisherigen Informationen nicht mit aktuellen LGA1151-Mainboards funktionieren. Intel dürfte sich am 21. August 2017 auch zu diesem Punkt äußern.