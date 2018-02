Into the Breach - Wertungsspiegel: Jetzt schon das Spiel des Jahres?

2018 ist noch nicht mal ganz zwei Monate alt und trotzdem könnte uns schon jetzt das Spiel des Jahres vorliegen. Into the Breach, das neue Rundenstrategiespiel der Entwickler von Faster than Light erscheint am 27. Februar und überrascht die Spielewelt.

Die ersten internationalen Tests sind bereits da und bislang hat das Spiel keine Wertung erhalten, die schlechter als 90 ist. Die amerikanischen Kollegen von IGN vergeben etwa eine 9.0 und loben in ihrem Fazit die »fantastische Vielfalt der taktischen Missionen und Fähigkeiten« und erklären Into the Breach zu »einem der besten kleinen Spiele, die es zurzeit gibt«.

PCGamer vergibt sogar eine 93 (selbst The Witcher 3: Wild Hunt hat dort nur eine 92 bekommen) und überschüttet das Spiel mit Lobpreisung:

"Anspruchsvoll, quälend, herausfordernd und äußerst belohnend. Into the Breach liefert im kleinstmöglichen Paket das zurzeit perfekteste Taktikspiel."

Im GameStar-Test zu Into the Breach erreicht das Spiel zwar nicht ganz die 90, wir zeigen uns aber trotzdem ziemlich begeistert von den spielerischen Stärken.

Internationale Wertungen zu Into the Breach

Bislang sind zwar noch nicht viele Tests online, aber immerhin sind bereits große Webseiten wie IGN, Game Informer und Gamespot mit dabei. Sobald weitere Wertungen erscheinen, werden wir unseren Wertungsspiegel aktualisieren.