iOS 11.3 - Update erlaubt Abschaltung der Leistungsdrosselung

Dass die Leistungsdrosselung bei älteren iPhones mit potentiell schwachem Akku nicht unbedingt eine gute Idee war, hat Apple mittlerweile eingesehen. Nach dem vergünstigten Akku-Tausch für iPhone-Nutzer geht der Konzern jetzt aber noch einen Schritt weiter: Mit iOS Version 11.3 soll es auf Knopfdruck möglich sein, die Leistungsdrosselung des Smartphones abzuschalten.

Gesundheitsfunktionen für Akku und Nutzer

Neben der optional verfügbaren Abschaltung der Drosselungs soll iOS 11.3 aber noch eine Reihe weiterer Funktionen bieten, die vor allem die Gesundheit der iPhone-Nutzer sowie ihrer Akkus im Blick haben. Laut einem Bericht von Heise, der sich auf eine offizielle Apple-Mitteilung bezieht, kommt neben einer Anzeige für den Gesundheitszustand des Akkus (zu finden unter Einstellungen -> Batterie) auch die elektronische Patientenakte aufs iPhone.

Letztere soll sich in die vorinstallierte Health-App integrieren und Patientendaten wie Laborergebnisse und Medikamente in einer Ansicht zusammenführen. Allerdings setzt diese Funktion die Unterstützung der Krankenhäuser voraus – vorerst wird es die elektronische Patientenakte also wohl nur in den USA geben.

Verbesserungen im Messaging und beim ARKit

Für iOS 11.3 hat Apple außerdem eine verbesserte Version des ARKits für Augmented-Reality-Anwendungen angekündigt. ARKit 1.5 soll neben »horizontalen Oberflächen wie Tischen und Stühlen« künftig auch vertikale Oberflächen wie Wände und Türen erkennen und auf diesen virtuelle Objekte platzieren können. Auf diese Weise sollen unter anderem AR-Erfahrungen mit Museums-Ausstellungen oder Kinoplakaten möglich sein.

Daneben erhält das Animoji-Feature zusätzliche Charaktere, darunter einen Drachen, Bären, Löwen und Schädel. Ebenfalls veröffentlicht Apple mit der Bussiness-Chat-Beta eine Möglichkeit, per iMessage Kontakt zu Firmen aufzunehmen, um beispielsweise Termine zu vereinbaren oder einen Warenkauf durchzuführen.

Schließlich plant Appe für iOS 11.3 folgende weitere Features:

Nutzer können Musikvideos werbefrei über Apple Music streamen. Es gibt Video-Playlisten.

Apple News versorgt Nutzer künftig mit einem Video des Tages im Rahmen einer neuen Video-Gruppe.

Per Advanced Mobile Location (AML) sendet das iPhone künftig automatisch den Standard des Nutzers, sobald dieser einen Notruf absetzt. Dieses Feature gilt nur in Ländern, die AML unterstützen.

Das iOS-Update 11.3 soll im kommenden Frühjahr erscheinen. Es ist ab dem iPhone 5s, allen iPad-Air- sowie iPad-Pro-Modellen, iPads der fünften Generation, ab iPad mini 2 sowie iPod touch ab der sechsten Generation nutzbar.