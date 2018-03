»Das Leben findet einen Weg«, damit Dr. Ian Malcolm in Jurassic World Evolution dabei sein kann. Wie Entertainment Weekly berichtet, wird der Schauspieler wieder in seine berühmte Filmrolle schlüpfen und als kauziger Wissenschaftler und Berater in der Aufbau-Simulation auftauchen. Dem Spieler soll er hilfreiche Tipps geben und Vorschläge für den Park-Bau geben.

Die Entwickler haben auch ein entsprechendes Video veröffentlicht. Dort kündigt Goldblum seine Beteiligung auf seine typische Art und Weise an. »Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es bekommt 10 Goldblums von 10 möglichen Goldblums. Das ist meine höchste Wertung.«

Auf der Silberleinwand wird der Darsteller ebenfalls in diesem Jahr als Dr. Ian Malcolm zu sehen sein. In Jurassic World: Fallen Kingdom hat er eine kleine Nebenrolle. Mehr Infos über das Spiel findet ihr in einer separaten News-Meldung.