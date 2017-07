Die Multiplayer-Mod für Just Cause 3 wird schon seit einem Weilchen über die Seite der Modder kostenlos zum Download angeboten - und erfreut sich fröhlich-zerstörerischer Beliebtheit. Jetzt wird das Ganze noch einen Schritt bequemer: Die Mod findet ganz offiziell ihren Weg in die Steam-Bibliothek, inklusive eigener DLC-Produktseite.

Freigeschaltet wird die Erweiterung am 20. Juli und kann fortan mit einem Klick zum Download-Paket von Just Cause 3 hinzugefügt werden. Das verantwortliche Entwickler-Team Nanos setzt sich aus deutschen, österreichischen und britischen Hobby-Bastlern zusammen, die die Zerstörungsorgie von Just Cause 3 auch gemeinsam mit Kumpels erfahrbar machen wollten. Dasselbe Team werkelte auch an Mehrspieler-Erweiterungen für GTA 4, GTA 5 und Mafia 3. Bei Just Cause 3 reihen sie sich in die Tradition der ebenfalls beliebten Multiplayer-Erweiterung für den Vorgänger Just Cause 2.

Die Mod schaltet all die Freeroam-Features des Grundspiels für große Multiplayer-Server mit Hunderten von Spielern frei. Man kann Rennen fahren, Leute abschießen oder einfach höllisch witzigen Unfug anstellen. Auch die Community kann innerhalb der Mod eigene Spielervariationen erstellen - angeblich ganz unkompliziert.

Hach, das erinnert einen an Zeiten, wo das Integrieren von Mods noch ein echter Krampf sein konnte. Erinnern Sie sich beispielsweise noch an Jagged Alliance 2? Das war eine Fummelei, ich sag's Ihnen. Und die frühen GTA-Teile konnten einem auch auf den Keks gehen. Oder Mafia 1! Sei's drum - umso schöner, dass wir jetzt in schnittigeren Modding-Zeiten leben.

