Eine verpflichtende Steam-Anbindung ist für manchen Spieler eher Hemmnis als Segen: Man will sein Spiel kaufen, ohne es als Lizenz an ein Konto zu binden. Umso erfreulicher, dass Kingdom Come: Deliverance ab dem heutigen Dienstag, den 27. Februar 2018 beide Alternativen zur Verfügung stellt.

Die DRM-freie GOG-Version wird ab 23 Uhr freigeschaltet und kann beliebig oft als Datei heruntergeladen werden. Wer will, kann demnächst auch den »GOG Galaxy«-Launcher dafür verwenden. Aber anders als bei Steam, bleibt diese Client-Lösung optional - im jüngsten Entwickler-Update hat Daniel Vavra bekanntgegeben, dass die Galaxy-Unterstützung bereits abgeschlossen ist.

Ansonsten ist die GOG-Version natürlich identisch mit der Steam-Fassung. Die Entwickler wollen auch nach Release die Ecken und Kanten des Spiels mit Patches aus der Welt schaffen. Mit Patch 1.3 wird ein Speicher-Feature ergänzt, die Ladezeiten in Dialogen sollen verkürzt werden und es gibt diverse Überarbeitungen der Performance.

Wer die Steam- und GOG-Fassungen für seine Hardware optimieren will, sei an dieser Stelle an unseren umfangreichen Tuning-Guide zu Kingdom Come: Deliverance verwiesen.