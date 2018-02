"Ein spezielles Spiel für eine besondere Zielgruppe," so beschreibt unser Tester Dimi das neue Kingdom Come: Deliverance im GameStar-Test. Ohne Frage hat das Rollenspiel große Stärken, ein ganzer Haufen an technischen Macken dürfte allerdings vielen Spielern den Spaß verderben.

So fantastisch die Mittelalter-Atmosphäre auch gelungen ist und so gerne wir immer wieder durch die Welt von Kingdom Come reiten und uns in eine Quest nach der anderen stürzen, so deutlich sind laut Dimi auch die Schwächen des Spiels:

"In einigen Kämpfen war ich frustrierter als bei Dark Souls, weil ich mich vom Spiel so unfair behandelt fühlte. Die Story und die eindimensionalen Schurken blieben ziemlich blass. Und die Glitches und KI-Aussetzer haben mir gerade in Verbindung mit dem löchrigen Speichersystem so manches graue Härchen beschert."

GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge fügt in seinem Fazit zum Spiel noch hinzu:

"Kingdom Come ist ohne Zweifel eines der mutigsten Rollenspiele der letzten Jahre. Es ordnet nahezu alles dem großen Ziel unter, ein glaubwürdiges Mittelalter-Erlebnis zu erschaffen. Wenn es sein muss auch den Spielspaß."

So kam das Spiel in unserem Test nach einer Abwertung von fünf Punkten nicht über eine Wertung von 77 heraus. Wie unser Wertungsspiegel zeigt, stehen wir mit dieser Einschätzung nicht allein da.

Internationale Wertungen zu Kingdom Come: Deliverance

Die ersten deutschen und internationalen Magazine sind sich zwar allesamt einig, dass das Spiel unter zu vielen Bugs und technischen Problemen krankt, aber nicht unbedingt darüber, wie sehr dadurch der Spielspaß am Ende leidet. Entsprechend gemischt fallen die Reviews aus.

So kurz nach dem Release von Kingdom Come ist die Liste der Wertungen aber auch noch nicht besonders lang. Viele große Webseiten wie IGN, PC Games oder PC Gamer arbeiten momentan noch an ihren Tests. Wir werden unseren Wertungsspiegel erweitern und aktualisieren, sobald neue Bewertungen eintreffen.