Künstliche Intelligenz - Putin sieht ungeheure Möglichkeiten, aber auch Gefahren

Künstliche Intelligenz kann laut vielen Experten zu einer großen Gefahr werden, wenn die Entwicklung nicht gesteuert und kontrolliert wird. Ähnlich sieht das auch der russische Präsident Wladimir Putin, der sich letzte Woche laut TASS vor Studenten zu diesem Thema geäußert hat:

Allerdings sei es nicht gut, wenn ein Land bei KI eine Monopolstellung erreicht und sollte Russland der beschriebene Durchbruch gelingen, so werde das Land die Technik mit dem Rest der Welt teilen, so wie bei aktueller Nukleartechnik auch.

Obwohl Putin in seinen Aussagen vor den Gefahren der Künstlichen Intelligenz warnt und damit eigentlich die Aussagen von Technik-Experten wie Elon Musk unterstützt, sieht Musk in den Bemerkungen Putins eher eine Bestätigung seiner Befürchtungen.

Unter Bezug auf einen Bericht über Putins Aussagen schreibt Musk, dass der Wettbewerb um KI-Überlegenheit auf nationaler Ebene seiner Meinung nach die wahrscheinlichste Ursache für den dritten Weltkrieg sein wird. Dazu müssten die Regierungen der Länder den Krieg nicht einmal auslösen, sondern eine KI könne entscheiden, dass ein Präventivschlag der wahrscheinlichste Weg zu einem Sieg sei.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.

May be initiated not by the country leaders, but one of the AI's, if it decides that a prepemptive strike is most probable path to victory