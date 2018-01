Nintendo wagt sich mit Nintendo Labo an ein interessantes neues Konzept und kombiniert analoge Papp-Bausätze mit digitalen Spielen. Der Motor hinter den Kreationen wird die Switch, die sowohl die dazugehörigen Bauanleitungen auf dem Bildschirm abbildet, als auch die speziell für Labo entwickelten Spiele darstellt. Die bisher vorgestellten Bau-Sets sollen am 27. April 2018 erscheinen.

Auf der Webseite schreibt der Hersteller dazu:

"Jedes Set erlaubt es Spielern aller Generationen, modulare Bausätze aus Karton in interaktive Kreationen, die sogenannten Toy-Con, zu verwandeln. Die Toy-Con wurden speziell für das Zusammenspiel mit Nintendo Switch und ihren Controllern, den Joy-Con, entwickelt. "

Damit kehrt das Traditionsunternehmen ein Stück weit zu seinen Ursprüngen zurück. Denn in den Gründungsjahren war Nintendo noch Hersteller von Spielkarten. Nun können Spieler diese Ära mit selbstgebauten Robotern, Angeln oder Motorrädern wiederaufleben lassen.

Zwei Bastel-Sets zum Release verfügbar

Der Vorstellungstrailer gibt bereits einen Eindruck, wie die Bausätze im Zusammenspiel mit der Software funktionieren. So lässt sich beispielsweise ein Klavier mit 13 Tasten bauen, an dessen Seite ein Joy-Con-Controller gesteckt wird. Die Infrarotkamera registriert, welche Tasten gedrückt werden und gibt diese Informationen an die Switch weiter, die wiederum die jeweiligen Töne abspielt. Durch die Vibration der Controller können sich Autos und andere Vehikel bewegen.

Zum Release wird es zwei Sets geben. Zum einen das Multi-Set mit mehreren kleineren Bastelprojekten und ein Robo-Set, das einen in die »Hülle eines Roboters« hineinversetzen soll. Im Lieferumfang enthalten sind alle nötigen Bauteile wie Pappbögen, Schnüre, Ösen und Elastikbänder und natürlich die Softwarekarten. Kleber oder Schere bleiben aber draußen. Nintendo hat die Möglichkeiten zur Entwicklung eigener Konzepte sehr strikt gehalten.

Dafür wird es noch ein sogenanntes Design-Paket geben, mit Schablonen, Stickern und farbigen Klebebändern, um seinen Werken eine individuellere Note zu geben. Die große Frage wird aber natürlich sein, ob die Spiele nur ein nettes Gimmick sind oder ein vollwertiges Spielerlebnis bieten werden.

Preise zwischen 70 und 80 US-Dollar

Wie üblich hat das Unternehmen bisher nur die Preise für die USA und Japan bekannt gegeben. So schlägt das Multi-Set mit 70 US-Dollar und das Robo-Set mit 80 US-Dollar zu Buche. In Deutschland werden ähnliche Preise in Euro erwartet.

Noch vor der Veröffentlichung von Labo veranstaltet Nintendo ein mehrstündiges Workshop-Event in Hamburg. Dort können Kinder, Eltern, Medienangehörige, Influencer und weitere Teilnehmer zusammen ihr handwerkliches Geschick beweisen und vorab die Bastel-Bausätze ausprobieren. Eine Anmeldung ist ab sofort über die Nintendo-Webseite möglich.

Wer wissen möchte, wie die beiden bisher vorgestellten Sets im Detail aufgebaut sind, findet hier die offizielle Liste des Herstellers:

Multi-Set

Toy-Con-RC-Auto: Die Spieler bauen den rechten und den linken Joy-Con in das Modellauto ein und lenken es dann über den Touchscreen ihrer Nintendo Switch-Konsole. Die HD-Vibrations-Funktion der Joy-Con erzeugt Vibrationen, die das Auto in die gewünschte Richtung bewegen. Mit den beiliegenden Materialien können zwei RC-Autos gebaut werden.

Robo-Set

Toy-Con-Roboter: Die Spieler basteln die Hülle eines Roboters und übernehmen dessen Steuerung, indem sie an den vorgesehenen Stellen seines Rucksacks und seines Visiers den linken und den rechten Joy-Con einsetzen. Sobald Nintendo Switch mit der zugehörigen Software in der Nintendo Switch-Station steckt, erscheint der Roboter auf dem TV-Bildschirm. Den Spielern steht nun eine Vielzahl unterschiedlicher Gameplay-Erlebnisse offen. Im Roboter-Modus etwa dürfen sie spielinterne Gebäude und UFOs zerlegen.

Labo - Produktbilder der Nintendo-Bausätze ansehen