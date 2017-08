Drei Tage Karibikkreuzfahrt und Videospiel-Event mit E-Sport-Turnieren, Cosplay und mehr - diese exotische Mischung verspricht Video Gamer Gauntlet für den Oktober 2017. Wie Kotaku berichtet, könnte die Kreuzfahrt allerdings sprichwörtlich ins Wasser fallen. Denn mehrere Sponsoren haben sich bereits zurückgezogen, darunter auch der Hauptsponsor Red Bull.

Stein des Anstoßes war eine Warnung des Schifffahrtsunternehmens Royal Caribbean International. Man solle die Werbung für das Event einstellen, solange Royal Caribbean noch keine Anzahlung für das Chartern des Schiffes erhalten habe. Die E-Sport-Wettplattform MoneyMatches ging so weit, per Twitter zu behaupten, dass die Kreuzfahrt schlicht nicht existiere. Gerüchte um einen Betrugsfall wurden laut.

MoneyMatches will be withdrawing from the gamer "cruise"



This is due to the fact that it does not exsist.



Article coming shortly