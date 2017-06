Cliff Bleszinskis neuer Shooter Lawbreakers steht in den Startlöchern. Bereits am 8. August 2017 soll der Team-Shooter erscheinen, zum Kampfpreis von 30 Euro. Kann man damit Overwatch Konkurrenz machen? Bis heute hatte ich da meine Zweifel - nun, ganz weg sind sie noch immer nicht, doch beim Anspielen des Blitzball-Modus auf der E3 2017 hatte ich schon deutlich mehr Spaß als bei meinen bisherigen Gehversuchen in der Beta.

Lawbreakers - so spielt es sich

Blitzball ist eine Variante des klassischen Capture-the-Flag-Modus. Die Teams kämpfen um einen Ball, der mittig in der Arena spawnt. Um zu punkten, müssen die Spieler die Pille aufnehmen und in die feindliche Basis schleppen. Das Team, das zuerst acht Punkte erreicht, gewinnt.

Der simple Modus gewinnt in Lawbreakers durch das Zusammenspiel der neun verschiedenen Heldenklassen an Tiefe. Mit einer cleveren Teamzusammensetzung hat man klare Vorteile. So eignet sich die flinke Vanguard-Klasse perfekt als Ballträger, weil sie mit ihren Schubdüsen über die Map fliegen kann. Dicke Brocken wie der Titan brechen die feindliche Verteidigung auf und Nahkämpfer wie der Juggernaut bilden die erste Speerspitze des Angriffs. Vor einem Respawn kann ich jederzeit die Klasse wechseln, um auf die Gegner zu reagieren.

Mir fehlt der Durchblick

Ein Problem das ich immer noch habe: In den rasant schnellen Gefechten erkenne ich kaum, welcher Gegnertyp mir gegenübersteht. Die Kämpfer in ihren futuristischen Anzügen sehen sich in meinen Augen einfach noch zu ähnlich. Konkurrent Overwatch ist nicht nur langsamer, die Helden geben mir durch ihr charakteristisches Aussehen auch gleich einen Eindruck davon, was ich von ihnen zu befürchten habe. Das macht den Einstieg deutlich leichter als in Lawbreakers.

