Meddl, Leude! Die offizielle Metal-Band von League of Legends - Pentakill - hat gerade einen neuen Track namens Mortal Reminder veröffentlicht und damit im Prinzip über Nacht fast 2 Millionen Views bei YouTube angehäuft. Exakt sind es 1.839.078 Aufrufe (zum Zeitpunkt dieser News.)

Pentakill steht dabei mit einem Fuß im Story-Universum von LoL, mit dem anderen Bein allerdings auch irgendwie in unserer Welt, denn auf ihrer offiziellen Homepage kann man nachverfolgen, dass es sich hierbei sogar schon um die dritte Single handelt. Die Truppe setzt sich dabei aus den LoL-Helden Karthus, Kayle, Mordekaiser, Olaf, Yorick und Sona zusammen.

Die ersten beiden Singles kann man auf der Homepage übrigens auch kostenlos downloaden, Mortal Reminder dürfte sich bald dazugesellen. Der Trupp arbeitet aktuell am Album Grasp of the Undying. Wer lieber Elektro mag, kann sich stattdessen auch Zedds Ignite zur LoL-Weltmeisterschaft 2016 anhören. Coole Musikvideos haben alle Tracks gemeinsam.