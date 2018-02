Der Programmierer Evan Rogers, der beim Entwicklerstudio Naughty Dog unter anderem an The Last of Us mitarbeitete, veröffentlichte gestern sein ganz eigenes Projekt auf Steam. Der ungewöhnliche Titel Legendary Gary ist ein Rollenspiel über Rollenspiele. Und über das mitunter chaotische Leben eines Rollenspiel-Spielers mit Namen Gary.

Interessanter Mix

Der gute Gary ist im echten Leben, also abseits seines Lieblingsspiels »Legend of the Spear«, nicht gerade erfolgreich, aber »versucht, ein besserer Mensch zu sein«. Der Spieler nimmt die Rolle von Garys Unterbewusstsein ein und hilft ihm, Entscheidungen zu treffen, die im späteren Verlauf der Story einen erheblichen Einfluss auf dessen persönliches familiäres Leben haben sollen.

Abseits des realen Lebens steuert der Spieler auch Garys Avatar in »Legend of the Spear«, wenn der Protagonist sich in die virtuellen Abenteuer stürzt. Dabei ist besonders das rundenbasierte Kampfsystem interessant aufgebaut. Auf den hexagonalen Schlachtfeldern agieren alle beteiligten Kämpfer gleichzeitig. In jeder Runde legt man die Aktionen seiner Helden fest und kann dann beobachten, wie diese und auch die Gegner ihre Handlungen ausführen. Das soll im fortgeschrittenen Spielstadium zu einer immer größeren Herausforderung werden, da die KI-Gegner ihre eigenen Taktiken einbringen.

Das Artwork ist vollständig handgezeichnet, den Soundtrack liefert der französische Synth-Pop-Künstler xXsickXx.