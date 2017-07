Logitech G610 + 502 nur 119€, PSVR-Spiele ab 9,90€ - Angebote bei Saturn

Saturn begrüßt den Juli mit neuen Angeboten für Gamer: So ist der heutige Tag des Kusses ein guter Vorwand um ein Pärchen-Bundle bestehend aus der Logitech G610 Orion Red und der Logitech G502 Proteus Spectrum zu schnüren. Das Set kostet 119€ und spart so gut 20€ gegenüber dem Kauf der Einzelkomponenten. Und da Maus und Tastatur traditionell eh zusammen gehören hätte Saturns Marketingabteilung den Tag des Kusses eigentlich auch sparen können - solange wir beim Kauf sparen..

Der Link zum Set findet sich unter den Artikeldetails der verlinkten Tastatur.

Logitech G610 Orion Red + G520 Proteus Spectrum für nur 119€

Ronaldo mit Paypal ohne Aufpreis

Ende September erscheint FIFA 18 - Vorbesteller der Ronaldo-Edition für Playstation 4 oder Xbox One dürfen drei Tage früher loslegen und bekommen zudem einige Ingame-Extras. Diesen Bonus lässt sich EA mit 89,99€ durchaus fürstlich bezahlen. Wer stattdessen lieber den Preis der Standardedition (69,99€) zahlen möchte kann die Vorbestellung des Spieles bei Saturn via Paypal bezahlen und spart so satte 20€.

FIFA 18 (Ronaldo Edition) für Playstation 4 und Xbox One nur 69,99€ (Paypal)

Günstige PSVR-Spiele und Kamera

Sonys Playstation VR ist die am besten verkaufte der drei großen VR-Lösungen und kann inzwischen einige hochkarätige Spiele wie Resident Evil und Star Trek: Bridge Crew vorweisen. Einige Releasetitel sind aktuell bei Saturn besonders preiswert zu bekommen. So gibt es Until Dawn: Rush of Blood für nur 9,99€ - eine unterhaltsame Horror-Achterbahn-Schießerei. Der futuristische Panzer-Shooter Battlezone kostet nur 14,99€, gleiches gilt für den flotten Multiplayer-Weltraumshooter Eve: Valkyrie.

Wer noch mit dem Kauf der PSVR liebäugelt: Die dafür zwingend benötigte PS4 Kamera kostet aktuell nur 34,99€ und wird versandkostenfrei geliefert.

Sony Playstation 4 Kamera schwarz für nur 34,99€

PSVR-Spiele reduziert: