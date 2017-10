Lootboxen - USK und EU-Jugendschutz PEGI sieht auch kein Glücksspiel

Nachdem wir vor Kurzem darüber berichtet haben, dass die US-amerikanische Jugendschutzorganisation ESRB Lootboxen nicht als Glücksspiel einordnet, folgen nun auch die deutsche USK und die europäische PEGI mit ihren Urteilen.

Demnach überschreiten die Lootkisten aus Videospielen auch hierzulande nicht die Grenze zum Glücksspiel. Somit können sie weiterhin in Spielen wie Mittelerde: Schatten des Krieges oder Star Wars: Battlefront 2 auftauchen.

Das Hauptargument der USK für ihre Entscheidung ist, dass man durch Lootboxen kein Geld gewinnen kann, sondern nur In-Game-Gegenstände. Ähnlich wie bei Losen oder Panini-Sammelbildern handele es sich eher um eine Art Gewinnspiel oder eine "Ausspielung", wobei man für den Einsatz von Echtgeld lediglich geringerwertige Gegenstände gewinnen kann.

Wir haben bei der USK ein offizielles Statement zum Thema Lootboxen und Glücksspiel angefragt, bislang aber keine Antwort erhalten.

Ein User aus dem Forum von 4players hat derweil eine ausführliche Erklärung der USK veröffentlicht, die er angeblich auf seine private Anfrage hin per Mail erhalten hat. Deshalb können wird nicht garantieren, dass die folgenden Aussagen offiziell von der USK stammen. Sobald unsere Anfrage beantwortet wird, werden wir diese News updaten.

""Glücksspiel" ist ein relativ komplexes Thema, das in Deutschland strenger Regulierung unterliegt. Glücks- und Gewinnspielelemente (im Internet) werden in Deutschland bisher prinzipiell nicht im Rahmen einer Jugendschutzvorgabe geregelt, sondern durch den Glücksspiel-Staatsvertrag (GlüStV) und den Rundfunkstaatsvertrag (RStV) reguliert.



Als Glücksspiel gelten nur solche Spiele, bei denen der Spieler gegen ein Entgelt eine Gewinnchance erwirbt und der Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Die von Ihnen angesprochenen Lootboxen, einarmige Banditen oder ähnliche Gewinnspiel-Modelle, die gegen eine Entgelt ein zufällig generiertes Item vergeben, gelten nach üblicher Auffassung bisher nicht als Glücksspiel. Eine Gewinnausschüttung im gesetzlichen Sinne des "Glücksspiels" ist bei den meisten Spielen unwahrscheinlich, entscheidend bei dieser Definition ist, ob man Geld gewinnen kann - nicht ob man etwas einsetzt, was man ohnehin nicht wiederzurücktauschen kann.



Die zufällige Auswahl von Gegenständen (auch nach dem Kauf einer Loot-Box) entspricht im Wesentlichen Spiel- und Geschäftsmodellen, die Gewinnspielen oder sogenannten Ausspielungen bei denen der Gewinn in geringwertigen Gegenständen besteht, ähneln (Lose, Panini-Bildchen), aber allgemein als für Kinder und Jugendliche unbedenklich betrachtet werden.



Uns ist bewusst, dass es Drittanbieter über Websiten möglich machen, z.B. Skins für Realgeld zu handeln. Bei diesem Weiterverkauf von Ingame-Items handelt es sich in der Regel jedoch nie um offizielle Geschäftswege, die der Kontrolle des konkreten Spieleanbieters unterliegen. Folglich kann dieser Umstand dem Anbieter eines jeweiligen Spieles auch nicht regelmäßig zur Last gelegt werden.[...]



So der Stand der Dinge, wir beobachten das Thema weiter und danken Ihnen in diesem Zusammenhang nochmals für Ihre Mail!"