Lumines Remastered - Puzzle-Klassiker kommt im Mai auf PC

Lumines ist ein Puzzlespiel, das erstmals 2004 für Sonys PlayStation Portable auf den Markt kam. Seitdem wurde es für zahlreiche weitere Plattformen umgesetzt. Nun kommt mit Lumines Remastered eine Neuauflage, welche zuerst für die Nintendo Switch angekündigt wurde. Jetzt ist jedoch klar, dass auch Xbox One, PS4 und der PC eine Fassung erhalten, Letztere sogar in 4K.

Nachfolgend seht ihr den Ankündigungstrailer:

Lumines funktioniert ähnlich wie Tetris und lässt den Spieler Blöcke in einem Spielfeld platzieren. Wer 2 x 2 Quadrate der gleichen Farbe aneinanderreiht, kann sie verschwinden lassen, sobald eine mit der Musik synchronisierte, bewegliche Linie über sie streift. Stauen sich zu viele Blöcke, die nicht zueinanderpassen, endet das Spiel.

Wie Enhance Games bestätigt, werden alle originalen Songs auch im Remaster enthalten sein. Ein genaues Erscheinungsdatum wird wohl in Kürze bekanntgegeben.

