Mafia ist zurück! Nachdem das Gangster-Abenteuer gemeinsam mit seinem Nachfolger Mafia 2 vor einigen Jahren aus den virtuellen Regalen von Steam und Co. verschwand, ist der erste Serienteil nun wieder auf GOG erhältlich.

Das Spiel kostet zehn Euro und läuft auf allen aktuellen Systemen von Windows XP bis Windows 10. So können wir auch mit modernen Rechnern in die Rolle des Taxifahrers Tommy Angelo schlüpfen, uns durch die fiktive 30er-Jahre-Metropole Lost Heaven kämpfen und erneut in der Salieri-Familie aufsteigen.

Einen Haken hat die neue Version von Mafia allerdings: Sie muss ohne lizenzierte Musik auskommen. Statt den Songs von Django Reinhardt und den Mills Brothers dürfen wir von nun an nur noch dem normalen Spiele-Soundtrack lauschen. Dadurch dürfte zwar einiges an Atmosphäre und 30er-Jahre-Flair verloren gehen, aber immerhin ist Mafia überhaupt zurück.

Unser Test zu Mafia: Die hohe Kunst der Gangsterspiele

Die fehlenden Original-Songs liefern auch die Erklärung, warum das Spiel eine Zeit lang nicht erhältlich war: Offenbar hielten Urheberrechtsprobleme und die fehlenden Musiklizenzen Take 2 Interactive davon ab, ihr Spiel erneut zu veröffentlichen.

