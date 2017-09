Marvel's The Punisher - Bilder, Poster & weitere Details zur neuen Netflix-Serie

Netflix schickt noch in diesem Jahr die neue Marvel-Serie The Punisher mit Jon Bernthal an den Start. Der als Frank Castle aka The Punisher bereits aus der Serie Marvels Daredevil bekannte Anti-Held erhält damit seine eigene Serie.

Jetzt gibt es ein erstes Poster, neue Bilder mit den Charakteren und die Bekanntgabe der einzelnen Episodentiteln.

Start-Termin in 2017 noch geheim

Wer nun mit der Veröffentlichung des Posters auch endlich auf die Bekanntgabe des genauen Starttermins gehofft hat, muss sich leider noch länger gedulden.

Fest steht, dass die Serie noch in diesem Jahr an den Start geht. Marvel macht jedoch noch immer ein großes Geheimnis aus dem genauen Termin. Dafür gibt es erste Bilder aus der Serie, die die neuen Charaktere vorstellen.

Marvel's The Punisher - Bilder zur Serie ansehen

Morsecodes enthüllen die Titel der 13 Episoden

Auch hat Marvel kürzlich die einzelnen Episodentitel bekannt gegeben - auf eine recht abenteuerliche und verquere Art: Alle 13 Folgentitel der ersten Staffel wurden via Twitter in Form von Morsecode veröffentlicht.

-- . -- . -. - --- / -- --- .-. .. — The Punisher (@ThePunisher) August 28, 2017

Hier sind die Titel aller Folgen im Klartex (via EW), ob sie sich jedoch in der richtigen Reihenfolge befinden, wird sich zeigen:

3 AM

Two Dead Men

Kandahar

Resupply

Gunner

The Judas Goat

Crosshair

Cold Steel

Front Toward Enemy

Virtue of the Vicious

Danger Close

Home

Memento Mori

Die Besetzung steht fest

Zur Besetzung der Serie gehört neben Jon Bernthal als Frank Castle/The Punisher, Deborah Ann Woll als Karen Page, Daniel Webber (11.22.63 - Der Anschlag) als Lewis Walcott, Jason R. Moore (Duell der Magier) als Franks Freund Curtis Hoyle, Paul Schulze (Serie 24) als CIA-Agent Rawlins, Jaime Ray Newman (Bates Motel) als Sarah Lieberman, Michael Nathanson (The Knick) als Agent Sam Stein und Amber Rose Revah als Agent Dinah Madani.

Über die Handlung ist schon soviel bekannt, dass es Flashbacks aus der Armee-Zeit von Frank Castle geben wird und sich die erste Staffel um alte Rechnungen dreht. Als Gegenspieler tritt Ben Barnes als Schurke Billy Ross aka Jigsaw auf den Plan.