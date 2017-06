Mass Effect: Andromeda nur 29,99€ - Late-Night-Angebote bei Saturn

Late-Night-Shopping bei Saturn, dem Internet sei Dank vom heimischen PC aus, sorgt für niedrige Preise. Allerdings nur zwischen 20 und 9 Uhr vom Mittwoch auf Donnerstag. Die Angebote gelten nicht in den Filialen sondern ausschließlich im Internet, Versandkosten fallen nicht an.

Mit dabei ist heute der aktuelle Sproß der legendären Mass-Effect-Reihe. Mass Effect: Andromeda führt die Handlung der Serie in fremde Galaxien, verlangt aber selbstverständlich auch wieder ein gerüttelt Maß an Schusswaffeneinsatz und rollenspielerischer Fähigkeiten. Wer sich zwischen den Plattformen nicht entscheiden kann: Saturn bietet das Spiel heute für PC, Xbox One und Playstation 4 zum einheitlichen Preis von nur 29,99€ an.

Mass Effect: Andromeda (PC) für nur 29,99€

Mit dem UHD-TV Philips 55PUS6201 kommt das Spiel dann auch im Wohnzimmer angemessen zur Geltung. Dank 55 Zoll Diagonale, UHD-Auflösung und zweiseitigem Ambilight wirken Spiele und Filme angenehm beeindruckend. Im Preisvergleich gewinnt Saturn den Punkt dank günstiger und versandkostenfreier 589€.

Philips 55PUS6201 55 Zoll UHD-TV Ambilight für nur 589€