Die Verfilmung zu Metal Gear Solid soll die Fehler anderer Spiele-Adaptionen auf der großen Leinwand wie jüngst Assassin's Creed nicht wiederholen. Für Regisseur Jordan Vogt-Roberts ist klar, warum frühere Spieleverfilmungen versagt haben und wie man es besser machen kann.

"Ich glaube, es liegt an verschiedenen Dingen. Ich denke, die Filmemacher haben sich ein Spiel angesehen und gesagt "Oh, das ist beeindruckend! Das ist cool!" und hatten dabei wenig Verständnis dafür, was Stimmung und Atmosphäre eigentlich ausmacht. Es kommt nicht darauf an, das Ausgangsmaterial eins zu eins umzusetzen, sondern darauf, sagen zu könen, was etwas großartig macht und es zu übertragen."