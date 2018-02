Metal Gear Survive gehört ohnehin schon nicht zu den beliebtesten Spielen der Welt, weil's vielen kritischen Fans zu sehr vom Kern der Marke Metal Gear abweicht. Zumindest kommt man zu diesem Schluss, wenn man sich die 21.000 Dislikes unter dem aktuellsten YouTube-Trailer anschaut. Mit dem Finanzierungsmodell des Spiels dürfte Konami diese Kluft noch vergrößern.

Wie unser GamePro-Tester Tobi Veltin bestätigt, muss man sich in Metal Gear Survive zusätzliche Speicherstände für echtes Geld dazukaufen. Ein Save Slot kostet 1.000 SV Coins (Ingame-Währung) - das entspricht umgerechnet 10 Euro.

Wer sich also das Spiel beispielsweise mit Schwester, Bruder, Tante oder Onkel teilt und einen separaten Spielstand mit neuem Charakter anlegen will, der muss in die Tasche greifen. Und das, obwohl das Spiel in der Grundfassung ja bereits 40 Euro kostet. Wie viele moderne Spiele großer Publisher, setzt Metal Gear Survive über den Verkaufspreis hinaus auf einen Ingame-Shop, in dem man Premium-Währung für echtes Geld erwerben kann.

Wir haben Konami um ein offizielles Statement gebeten und werden es euch mit euch teilen, sobald wir eine Antwort bekommen. Der GamePro-Test der Konsolenfassung wird aktuell fertiggestellt, es existiert aber schon ein umfangreicher erster Eindruck zur PS4-Testversion von Metal Gear Survive. Derweil warten wir auf die Testversion der PC-Fassung, die etwas später erscheint.

Wer sich über den Rabatt-Hinweis unterhalb dieser News wundert: GameStar hat eine Partnerschaft mit Gamesplanet abgeschlossen, im Rahmen derer wir einen 25-Prozent-Rabatt auf Metal Gear Survive via Gamesplanet anbieten. Exklusiv für Plus-Mitglieder. Dieser Deal existiert lediglich zwischen GameStar und Gamesplanet, Publisher Konami ist in keiner Weise beteiligt. Ob ihr auf das Angebot zurückgreift, ist natürlich euch überlassen.