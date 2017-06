Metro: Exodus - Dritter Metro-Shooter offiziell angekündigt

Der dritte Teil der Metro-Reihe heißt Metro Exodus. Der Entwickler 4A Games hat den Endzeit-Shooter offiziell im Rahmen von Microsofts E3-Pressekonferenz angekündigt.

Offensichtlich ist der Protagonist Artjom zurück, der Gameplay-Fokus ist auf die tödliche Oberwelt gelegt. Der Spieler verlässt erstmals die Moskauer Umgebung, um weitere Teile Russlands zu erkunden.

Metro Exodus erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4 im Jahr 2018.

