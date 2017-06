Metroid Prime 4 - Nintendo kündigt Nachfolger für Switch an

Nintendo gibt im Rahmen ihrer E3-Präsentation bekannt, dass Metroid Prime 4 offiziell »in Arbeit« für die Hybrid-Konsole Nintendo Switch sei. Mehr als ein animiertes Logo des Spiels war jedoch noch nicht zu sehen. Metroid Prime 4 wird der erste neue Teil der Spielserie nach fast genau zehn Jahren.

Der letzte Teil der Serie Metroid Prime 3: Corruption erschien 2007 für Nintendo Wii, der erste Teil der Trilogie erschien 2002 auf dem GameCube.

