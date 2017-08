Miami Vice - Reboot der Kult-Serie aus den 80er Jahren geplant

Sonny Crockett & Tubbs melden sich zurück: Der US-Sender NBC entwickelt eine Neuauflage der Kult-Serie Miami Vice aus den 1980er Jahren, bestätigt Variety.

Damals sorgten Don Johnson und Philip Michael Thomas als verdeckte Ermittler Sonny Crockett und Ricardo Tubbs auf den Straßen von Miami für Ordnung und legten sich mit Drogendealern und Gangstern an. Bis heute gilt die TV-Serie mit ihren flotten Sprüchen und heißen Schlitten als Kult und prägte auch modisch eine ganze Generation.

Miami Vice: Vin Diesel entwickelt Serien-Reboot

Wer nun im Serien-Reboot in die Fußstapfen von Don Johnson und Philip Michael Thomas schlüpfen wird, steht noch aus. Für das Miami Vice-Reboot zeigt sich niemand geringeres als Action-Star Vin Diesel verantwortlich, bekannt aus der erfolgreichen Fast & Furious-Reihe. Gemeinsam mit Shana Waterman (24: Live Another Day) und Chris Morgan (Fast & Furious-Reihe) übernimmt er die Produktion der Serie. Das Drehbuch schreibt Peter Macmanus (The Mist).

Kultserie Miami Vice als Film und Spiel

Der Serienhit Miami Vice wurde von 1984 bis 1989 auf dem US-Sender NBC ausgestrahlt und umfasst fünf Staffeln mit insgesamt 111 Episoden. Auch im deutschen Fernsehen wurde die Serie schnell zum Hit. Im Jahr 2006 bringt Regisseur Michael Mann die Action-Komödie Miami Vice nach der Kultserie in die Kinos, mit Colin Farrell und Jamie Foxx als Crockett und Tubbs.

Inzwischen gibt es auch diverse Videospiele zur Kultserie. Auch die populäre Spiele-Reihe Grand Theft Auto lehnt sich mit dem Spiel GTA: Vice City an die Kult-Serie an.

Mit dem Serien-Reboot Miami Vice erlebt nun ein weiterer Serienhit aus den 1980er und 1990er Jahren eine Neuauflage, wie die aktuelle Serie MacGyver.

