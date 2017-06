Microsoft - Spiele der ersten Xbox sollen für PC kommen

Auch wenn jüngere Statistiken Zweifel aufkommen lassen, ob die Leute sie wirklich nutzen: Abwärtskompatibilität für die Xbox One ist Microsoft ein extrem wichtiges Anliegen. Neben einer riesigen Bibliothek aus über 300 Xbox-360-Titeln werden demnächst auch Spiele der allerersten Xbox auf der One spielbar gemacht. Klassiker wie Crimson Skies können Sie dann also in Full HD (oder bei der Xbox One X sogar in 4K) genießen. Doch auch für PC-Spieler gibt's einen Grund zur Freude: Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer bestätigte im Interview mit PC Gamer, dass eine Emulation für PC durchaus im Bereich des Möglichen sei.

"Ja. Ich will, dass die Leute Spiele spielen können. Aber eine Emulation ist hart. Die Xbox 360 hat einen PowerPC-Chip, der auf x86 emuliert wird - und das ist ziemlich schwierig. Es wird natürlich dadurch leichter, dass man eine festgelegte Hardware-Konfiguration hat. Beim PC ist das aber nicht gegeben - man bringt eine fixe PowerPC-Emulation auf ein so flexibles System, da muss einiges an Arbeit reinfließen. Die allererste Xbox macht es uns ein wenig leichter, weil sie auf einem x86-Chip basierte. Und wenn man das kombiniert mit unseren UWP-Bestrebungen, Programme plattformunabhängiger zu gestalten, dann kommen wir der Sache näher. Wir haben da jede Menge Arbeit zu stemmen - aber ich denke, so etwas gehört zu unserer Zukunft."

Klingt ein wenig vage, aber zumindest wagen wir einen vorsichtigen Optimismus, dass die Play-Anywhere-Initiative von Microsoft irgendwann auch ehemals konsolenexklusive, ältere Xbox-Spiele auf den PC bringt. Gut, viele Spiele der ursprünglichen Xbox gab es ja tatsächlich auch für PC, zum Beispiel das erste Halo. Aber die Last-Gen-Fassung von Splinter Cell: Double Agent wäre mal eine echte Bereicherung. Die war nämlich deutlich besser als die PC-Version.

Die Xbox One Spiele-Highlights - Zehn grandiose Titel für Microsofts Konsole ansehen