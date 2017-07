Mit einem Steam-Spielerhöchststand von 80 gleichzeitig aktiven Spielern hat es Might & Magic Showdown wahrlich nie in die Ruhmeshalle der Publikumslieblinge geschafft. Kein Wunder, schließlich hat unser Maurice schon die Grundpfeiler des Tabletop-Spiels ausführlich kritisiert. Als Reaktion darauf (also auf die schlappe Spielerschaft, nicht auf Maurice) zieht Ubisoft dem Projekt jetzt - noch im Early Access - den Stecker.

»Wir bedauern, euch mitteilen zu müssen, dass Might & Magic Showdown am 31. Juli 2017 abgeschaltet wird. Damit endet unsere Early-Access-Phase, und auch der Server-Support. In der Folge wird das Spiel ab diesem Zeitpunkt unspielbar«, heißt es in einer offiziellen Steam-Ankündigung. Das Spiel bleibt zwar in der Steam-Bibliothek erhalten, sofern man es gekauft hat, allerdings wird man in kein Spiel mehr reinkommen.

Allen Spielern bieten die Entwickler bis zum 31. Juli eine Kostenrückerstattung an. Ein fairer Schachzug, mit dem man sich bei der eigenen Community für die Aktivität bedanken (und negatives Feedback vermeiden) will. Die Details dazu finden Sie im Steam Hub des Spiels.

