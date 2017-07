Jetzt gibt es eigentlich keine Entschuldigung mehr: Wer um Mittelerde: Mordors Schatten aus irgendwelchen Gründen bislang einen Bogen gemacht hat, kann das Open-World-Actionspiel jetzt kostenlos ausprobieren. Die Testversion steht bei Steam und auf Xbox One bis zum 9. Juli 2017 zur Verfügung.

Wer sich danach zum Kauf entscheidet, darf seine Savegames gleich in die Vollversion übernehmen und einfach weiterspielen. Um den Anreiz zusätzlich noch etwas zu erhöhen, gibt's die GOTY-Version inklusive der beiden Story-Pakete Meister der Jagd und Der Helle Herrscher samt Skins und Extra-Runen bis zum 10. Juli für nur vier Euro bei Steam.

Nemesis zum Mitnehmen, bitte

Am 10. Oktober geht das Abenteuer um Waldläufer Talion und Rachegeist Celebrimbor dann in Mittelerde: Schatten des Krieges weiter. Dank der neuen Importfunktion "Nemesis Forge", kann man seine größten Erzfeinde und besten Helfer aus Mordors Schatten sogar in den Nachfolger mitnehmen.

Falls Sie zu diesem Angebot nicht nein sagen können und gerne sammeln, finden Sie in unserem Collectibles-Guide die Fundorte aller Artefakte, Ithildin-Symbole, sowie sämtliche Survival- und Jagd-Herausforderungen aus Mordors Schatten.

Wir haben's bereits gespielt: Unser Fazit zu Mittelerde: Schatten des Krieges