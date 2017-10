Mittelerde: Schatten des Krieges - Am Montag live auf Twitch

»Größer, besser, epischer« sagt unser Test über Mittelerde: Schatten des Krieges, das seinen Vorgänger in allen wichtigen Bereichen verbessert und obendrauf noch neue Elemente wie die Festungsbelagerungen packt.

Am 10. Oktober erscheint das Open-World-Spiel, wir streamen allerdings schon einen Tag vorher, am 9. Oktober, für etwa 1,5 Stunden das neue Gameplay live auf unserem Twitch-Kanal. Um 17:00 Uhr geht's los, dann stürzen sich Tester Maurice und Mordor-Fan Sandro in die Schlacht um den einen Ring.

Dabei zeigen wir, auch um Spoiler zu vermeiden, Gameplay aus dem zweiten Akt des Spiels. Vor allem die aufwändig inszenierten Belagerungen sollen dabei im Mittelpunkt stehen, schließlich sind sie die bedeutendste Neuerung im Vergleich zu Mittelerde: Mordors Schatten.

