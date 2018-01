Im Januar gibt es in Mittelerde: Schatten des Krieges eine ganze Reihe von Community-Aufgaben, um euch die Zeit in Mordor zu vertreiben. Publisher Warner Brothers Games hat eine Liste mit neuen Events und Herausforderungen veröffentlicht, welche im Januar 2018 Einzug in das Action-Adventure halten sollen. Insgesamt gibt es sechs Stück, drei für die ganze Woche und drei nur fürs Wochenende.

6. bis 7. Januar : Wochenend-Challenge: Destroyer of Shadows - Fordere den abscheulichen Dunkelstamm heraus, um diese Community-Aufgabe zu erfüllen.

13. bis 14. Januar : Master of Poison - Füge vergiftete Rekruten zu deinen Reihen hinzu, um diese Community-Aufgabe zu erfüllen.

20. bis 21. Januar: Grave Avenger - Räche deine treuen Ranger in Online Vendettas, um diese Community-Aufgabe zu erfüllen.