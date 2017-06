Monster Hunter World - Hardcore-Reihe bekommt endlich einen PC-Ableger, hier Infos und Trailer

Vertrauen Sie mir, wenn ich Ihnen sage: Monster Hunter ist für Dark-Souls-Fans wie mich eine der coolsten Action-Serien, die Japan je hervorgebracht hat. Die Hardcore-Reihe feiert auf Sonys und später Nintendos Plattformen seit Jahren eine Erfolgsgeschichte - und schart um sich eine absolut treue Community aus Multiplayer-Monsterjägern. Und jetzt kommt das Gemetzel endlich auch für PC: Mit Monster Hunter World.

Der erste Trailer zeigt einen eifrigen Monsterjäger bei dem, was er am liebsten tut: Viecher jagen, das riesige Schwert schwingen, Ressourcen farmen und daraus noch stärkere Waffen fertigen. Und was macht man mit denen? Richtig: Noch größere Monster jagen. Die Areale sehen dabei deutlich verschlungener aus als die offenen Gebiete früherer Spiele - wie das Ganze sich spielerisch absetzt, wissen wir aktuell noch nicht.

Grafisch gewinnt die Hatz zwar sicherlich keinen Next-Gen-Preis, aber wenn das Spiel auch nur im Ansatz so wird wie die jüngeren Serienteile, dann steht uns eine knallharte und extrem suchterregende Koop-Erfahrung bevor.