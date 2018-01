Monster Hunter World - PC-Version erscheint bereits im Herbst 2018

Capcom hat einen groben Release-Termin für die PC-Version von Monster Hunter World bekannt gegeben: Bereits im Herbst 2018 sollen wir auch auf dem PC auf die Jagd nach riesigen Drachen und Ungeheuern gehen dürfen.

Während MH: World schon am 26. Januar auf PlayStation 4 und Xbox One erscheint, müssen PC-Spieler sich also noch einige Monate länger gedulden. Erst vor Kurzem haben wir darüber berichtet, dass Capcom erst nach dem Konsolen-Release mit den Arbeiten an der PC-Version beginnen will. Umso erfreulicher also, dass Monster Hunter World trotzdem noch dieses Jahr für PC erscheint.

Was erwartet euch in Monster Hunter World? Der Zweikampf mit Godzilla

Den Release-Termin im Herbst hat Produzent Ryozo Tsujimoto in einer Videobotschaft an alle Fans bekannt gegeben. In seiner Neujahrsansprache kündigt er außerdem an, dass Monster Hunter World künftig kostenlose Updates mit zusätzlichen Inhalten erhalten soll.

PC-Version wird kein Port

Dass es überhaupt zu einem gesonderten Erscheinungstermin lange nach dem Konsolenstart kommt, liegt daran, dass Capcom die PC-Version gründlich überarbeiten möchte. Wie wir auf der E3 2107 von den Entwicklern höchstpersönlich erfahren haben, soll das PC-Monster-Hunter nämlich nicht einfach nur ein Port der PS4- und Xbox-Version werden.

Stattdessen entwickelt Capcom die PC-Version intern selbst und will sich dementsprechend ausreichend Zeit für Feinschliff nehmen. Schließlich solle die finale Release-Fassung auf dem PC alle technischen Vorzüge unterstützen, die auch die Xbox One X bieten wird, sprich 4K-Support und HDR.

