Monster Hunter World - PC-Version kommt später, ist allerdings kein Port

Dass mit Monster Hunter World überhaupt ein Ableger der Hardcore-Actionserie aus Japan für den PC erscheint, ist schon eine kleine Überraschung. Schließlich war die Serie bisher stets auf Nintendos oder Sonys Plattformen beheimatet - gerade Dark-Souls-Fans können sich hier wirklich über ein Prügelfest freuen, sofern das Spiel der Qualität der Vorgänger gerecht werden kann.

Allerdings leiden Ports von japanischen Action-Spielen sehr, sehr häufig an kruden technischen Problemen - man sehe sich den PC-Test zu Nier: Automata als Beispiel an.

Feinschliff für die PC-Version

Also tun wir das, was wir in solchen Sorgenfällen immer tun: Wir schicken Chefredakteur Heiko Klinge nach Los Angeles, damit er direkt an der Quelle (auf der E3 2017) nachhaken kann. Er hat mit Monster-Hunter-Producer Ryozo Tsujimoto und Art Director Kaname Fujioka gesprochen und gezielt nach der PC-Fassung gefragt. Die Antwort macht uns einerseits glücklich, andererseits ein bisschen traurig:

"Die PC-Version muss noch gründlicher überarbeitet werden als die Konsolenfassungen. Deshalb wird sie auch etwas später erscheinen als die Versionen für PS4 und Xbox One. Dort muss noch sehr viel Feinschliff geleistet werden. Das ist tatsächlich von jetzt bis zum Release unser Hauptfokus. Wir entwickeln die PC-Version nämlich intern. [...] Wir werden dort auch die Technik-Sprünge der Xbox One X unterstützen, also 4K-Support und HDR-Effekte."

Erfreulich, denn damit haben die Bestätigung, dass die PC-Version zwar später kommt, aber immerhin intern entwickelt wird. Zusätzlicher Feinschliff ist uns da lieber als ein geschluderter Port. Außerdem dürfte die PC-Fassung die technisch potenteste Version des Spiels sein, mit allen Extras der Xbox One X und der zusätzlichen Hardware-Power vieler High-End-Konfigurationen.

