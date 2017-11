Motorola moto x4 für nur 299€ - Late-Night-Deals bei Saturn

Motorola-Smartphones werden zwar inzwischen von Lenovo gefertigt, weiterhin gilt aber die Devise eines möglichst unverspielten Androids, guter Leistung und niedrigen Preises. Auch abseits der besonders preiswerten Moto G-Smartphones: Das erst jüngst erschienene moto x4 konkurriert in einigen Punkten sogar mit den teuren Highend-Smartphones anderer Hersteller.

So kommt für die nötige Rechenleistung ein Snapdragon 630 mit acht Rechenkernen und einem Takt von bis zu 2,2 GHz - Spiele laufen dank Adreno 508-GPU ebenfalls flüssig. 3,0 GByte RAM und 32 GByte Festspeicher gibt es auf Speicherseite zu verbuchen, das 5,2 Zoll große Display löst mit 1.920x1.080 Bildpunkten auf. Geladen wird via USB Typ C, dank Schnelladefunktion auch in kurzer Zeit.

Highlight ist das Dual-Kamerasystem, das in jeder Lebenslage für tolle Fotos sorgt - beinahe schon auf dem Niveau teurer Luxus-Smartphones beziehungsweise Mittelklasse-Digicams. Im Gegensatz zu aktuellen Highend-Smartphones ist beim moto x4 übrigens noch ein 3,5mm-Klinkenstecker verbaut.. Dazu gibt es DualSIM (oder alternativ eine SIM und eine Speicherkarte). Als Android kommt noch Android 7.1.1 zum Einsatz, ein Update auf Android 8 ist fest eingeplant.

Bereits zum ursprünglichen Preis von 349€ bot das Smartphone ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis. Im Rahmen des Late-Night-Deals bei Saturn fällt der Preis auf nur noch 299€, versandkostenfrei. Der Deal gilt nur im Onlineshop von Saturn zwischen 15. November 20 Uhr und 16. November 09 Uhr.

Motorola moto x4 Smartphone 5,2 Zoll FHD, Octacore, 3+32GB, Android 7 für nur 299€