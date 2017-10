Mit der Geforce GTX 1080 Ti Gaming X Trio im Test präsentiert MSI ein der Lightning-Serie vorbehaltenes Kühlsystem mit drei Lüftern für die Gaming-Serie, darüber hinaus weist die Trio weitere Änderungen gegenüber der GTX 1080 Gaming X 11G auf. Bei den Farbspielereien geht MSI aber dezenter ans Werk als bei den eigenen High-End-Modellen: Die Gaming X Trio setzt auf einen in der Backplate integrierten RGB-Leuchtstreifen.

Dabei ist die 1080 Ti Gaming X Trio ab Werk übertaktet: Der GP102-Chip taktet im Auslieferungszustand mit 1.544 MHz (1.658 MHz Boost), das entspricht den Taktraten der Gaming X, gleichzeitig bedeutet das aber auch ein deutliches Taktplus zur Nvidia Referenzkarte, die einen Takt von 1.480 MHz (1.582 MHz Boost) besitzt. Der 11,0 GByte große GDDR5X-Videospeicher taktet hingegen wie von Nvidia vorgesehen mit 11,0 GHz effektiv.

Wie von der 1080 Ti Gaming X bekannt, besitzt auch die 1080 Ti Gaming X Trio per MSI Gaming App wechselbare Takt-Modi. Gegenüber des ab Werk aktiven Gaming Mode erhöht sich der Chiptakt im OC-Mode auf 1.569 MHz (1.683 MHz Boost), der VRAM arbeitet dann mit 11,124 GHz effektiv. Der Silent Mode verzichtet hingegen auf jegliches Overclocking und verwendet die von Nvidia vorgesehenen Standard-Taktraten.

Neuer Kühler

Die größte Änderung erfährt das Kühlsystem: Die Gaming X Trio setzt erstmals auf den Tri-Frozr-Kühler (statt wie bislang von MSI gewohnt den Twin Frozr mit zwei Lüftern), der mit drei Axial-Lüftern der Torx-2.0-Serie bestückt ist. Die äußeren Lüfter haben einen Durchmesser von 100 Millimeter, der mittlere Lüfter 90 Millimeter. Das durch den zusätzlichen Lüfter verlängerte Custom Design braucht viel Platz im Gehäuse: Mit einer Einbaulänge von mehr als 32 Zentimetern ist die Trio vier Zentimeter länger als die Gaming X. Die Höhe mit 2,5 Slots fällt hingegen identisch aus.

Auch unter der Kühlerabdeckung, die statt der klassischen MSI-Optik deutlich dunkler wirkt, gibt es Veränderungen: Die direkt am Grafikchip aufliegende, vernickelte Kupferbodenplatte leitet die Abwärme an sechs statt fünf bis zu acht Millimeter dicke Heatpipes weiter, die sich auf zwei Aluminium-Kühlblöcke aufteilen.

Die Stromversorgung erfolgt durch 10+2 Phasen, die Gaming X Trio verlangt darüber hinaus nach zwei 8-Pol-Stromanschlüssen und ist mit 250 Watt TDP ausgewiesen.

Eine weitere Neuheit stellt der RGB-Leuchtstreifen dar, der seitlich in die Backplate integriert ist. Damit leuchtet die Gaming X Trio gegenüber anderen Modellen der Gaming-Serie nicht nur auf der Front in Rot, sondern bietet auch seitlich und auch auf der Backplate, die mit dem Drachenlogo und etlichen Belüftungsschlitzen versehen ist, ein in 16,8 Millionen Farben beleuchtbares MSI-Logo.

Die MSI Geforce GTX 1080 Ti Gaming X Trio soll im November in den Handel gelangen und aufgrund der Neuerungen rund 850 Euro kosten, das entspricht einen Aufpreis von etwa 50 Euro zur herkömmlichen Gaming X 11G mit Twin-Frozr-VI-Kühlung.

MSI 1080 Ti Gaming X Trio MSI 1080 Ti Gaming X Asus 1080 Ti ROG Strix OC Zotac 1080 Ti Mini Grafikchip GP102-350 Chiptakt (Basis/Boost) 1.544 /

1.658 MHz 1.594 /

1.708 MHz 1.506 /

1.620 MHz Shader-Einheiten 3.584 TMUs / ROPs 224 / 88 Fertigungsprozess 16 nm FinFET Videospeicher 11,0 GByte GDDR5X Speichertakt (effektiv) 11,0 GHz 11,1 GHz 11,0 GHz Speicherinterface 352 Bit Speicherbandbreite 484 GByte/s 488 GByte/s 484 GByte/s TDP 250 Watt 275 Watt 250 Watt Ca. Preis ab 850 Euro ab 800 Euro ab 830 Euro ab 730 Euro

Testsystem & Benchmarks

Im aktualisierten Testsystem arbeitet ein Intel Core i7 7700K, den wir mit den maximalen Standardtaktraten laufen lassen. Der Prozessor wird dank des hohen Taktes seiner vier Kerne sowie dank der Fähigkeit, acht Threads gleichzeitig bearbeiten zu können erst spät zu einem potenziellen Flaschenhals. Gekühlt wird er mit einem Noctua NH-D15.

Das ASUS ROG Maximus IX Hero mit Z270-Chipsatz ist mit 16,0 Gbyte DDR4-Arbeitsspeicher von G.Skill bestückt, den wir mit dem von Intel ausgewiesenen Takt von 2.400 MHz betreiben. Strom liefert ein be quiet! Power Zone mit 1.000 Watt. Softwareseitig setzen wir auf Windows 10 (64 Bit), die Anwendungen und Spiele sind dabei auf einer Crucial BX200 sowie einer OCZ RD400 SSD mit jeweils 480 GByte installiert.

Für die Spiele-Messungen muss sich die Grafikkarte in vier DX11-, einem DX12- und einem Vulkan-Spiel beweisen (Battlefield 1, Doom, Rise of the Tomb Raider, Total War: Warhammer, The Witcher 3: Wild Hunt, Watch Dogs 2). Alle genannten Titel testen wir mit dem höchsten Preset samt Kantenglättung und sechzehnfacher anisotroper Filterung.

Der gemessene Stromverbrauch bezieht sich auf das gesamte System, die Temperaturen ermitteln wir mit dem MSI Afterburner unter typischer Spielelast. Unsere Lautstärke-Messungen führen wir in einem schallgedämmten Raum mit einem Voltcraft SL200 durch. Das Messgerät wird im Abstand von 50 cm, schräg zur Grafikkarte und dem offenen Testsystem platziert.

MSI Geforce GTX 1080 Ti Gaming X Trio - Bilder ansehen