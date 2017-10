Need for Speed: Payback - Komplette Autoliste mit allen Wagenpreisen

Bisher war EA knauserig, was die Veröffentlichung der Fahrzeugliste in Need for Speed: Payback anging. Fans mussten Trailer und Screenshots analysieren, um herauszufinden, ob ihr Lieblingsgefährt im Fuhrpark dabei ist. Nun hatte der Publisher aber Erbarmen und hat die vollständige Wagenliste veröffentlicht.

In der Liste wird auch der Preis in der Ingame-Währung angegeben, welcher Klasse die Fahrzeuge angehören und ob sie ein Starterwagen oder ein Wrack sind. Wracks sind im neusten Ableger der Need-for-Speed-Reihe Autos, die der Spieler wiederaufbauen muss. Dazu muss er in der Spielwelt verschiedene Autoteile wie Reifen, Antrieb oder das Chassis finden und kann sich so einen einzigartigen Wagen erschaffen.

Alle Autos aus Need for Speed: Payback

Auto Preis Klassen Hinweis Acura NSX 2017 156.350 Drag, Racer Acura RSX-S 43.450 Offroad, Racer Aston Martin DB11 154.600 Drag, Drift, Racer Aston Martin Vulcan 705.100 Drag, Drift, Racer Audi R8 V10 plus 178.100 Drag, Drift, Racer Audi S5 Sportback 91.000 Drift, Racer Starterwagen BMW M2 94.350 Drag, Drift, Racer BMW M3 E46 93.850 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner BMW M3 E92 105.150 Drag, Drift, Racer BMW M3 Evolution II E30 77.950 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner BMW M4 GTS 105.750 Drag, Drift, Racer, Runner BMW M5 125.450 Drag, Drift, Racer BMW X6 M 117.350 Offroad, Racer, Runner Buick GNX 56.500 Drag, Drift, Racer Starterwagen Chevrolet Bel Air 44.450 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner Wrack Chevrolet C10 Stepside Pickup 43.500 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner Wrack Chevrolet Camaro SS 49.850 Drag, Drift, Racer Chevrolet Camaro Z28 115.450 Drift, Racer Chevrolet Corvette Grand Sport 116.600 Drag, Drift, Racer Chevrolet Corvette Z06 131.150 Drag, Drift, Racer Dodge Challenger SRT8 92.300 Drag, Drift, Racer, Runner Dodge Charger 105.300 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner Ford F-150 Raptor 72.950 Offroad Ford Focus RS 76.450 Offroad, Racer, Runner Ford GT 453.150 Drag, Drift, Race Ford Mustang 38.950 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner Wrack Ford Mustang BOSS 302 78.350 Drag, Drift, Offroad, Racer Ford Mustang Foxbody 56.100 Drag, Drift, Racer Ford Mustang GT 88.150 Drag, Drift, Racer Ford Roadster 54.200 Drag, Drift, Racer Ford Roadster - Beck Kustoms 1.000.000 Drag, Racer Honda Civic Type-R 2000 58.100 Offroad, Racer Honda Civic Type-R 2015 75.350 Offroad, Racer, Runner Honda NSX Type-R 109.300 Drift, Racer Honda S2000 61.500 Drag, Drift, Racer Starterwagen Jaguar F-Type R Coupe 137.750 Drag, Drift, Racer Koenigsegg Regera 1.150.000 Drag, Racer Lamborghini Aventador Coupé 563.800 Drag, Drift, Racer Lamborghini Diablo SV 242.850 Drag, Drift, Racer Lamborghini Huracán Coupé 304.100 Drag, Drift, Racer Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV 384.600 Drag, Drift, Racer Land Rover Defender 110 30.750 Offroad, Runner Starterwagen Lotus Exige S 87.350 Drag, Drift, Racer Mazda MX-5 1996 38.900 Drift, Offroad, Racer Mazda MX-5 2015 42.850 Drag, Drift, Racer Mazda RX-7 Spirit R 84.350 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner McLaren 570S 180.550 Drag, Drift, Racer McLaren P1 653.000 Drag, Drift, Racer Mercedes-AMG A 45 88.700 Drag, Offroad, Racer, Runner Mercedes-AMG G 63 122.400 Offroad, Runner Mercedes-AMG GT 134.350 Drag, Drift, Racer Mercury Cougar 60.100 Drag, Drift, Offroad, Racer Mitsubishi Lancer Evolution IX 75.750 Offroad, Racer, Runner NISSAN 180SX Type X 56.450 Drag, Drift, Racer NISSAN 350Z 77.500 Drag, Drift, Racer NISSAN Fairlady 240ZG 43.150 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner Wrack NISSAN GT-R Premium 143.150 Drag, Drift, Racer NISSAN Silvia Spec-R Aero 61.100 Drag, Drift, Racer NISSAN Skyline 2000 GT-R 100.850 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner NISSAN Skyline GT-R V-spec 1993 88.700 Drag, Offroad, Racer NISSAN Skyline GT-R V-spec 1999 92.850 Drag, Drift, Racer Pagani Huayra BC 743.700 Drag, Racer Plymouth Barracuda 70.250 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner Porsche 911 Carrera S (991) 117.850 Drift, Racer, Runner Porsche 911 Carrera S (993) 96.200 Drift, Racer, Runner Porsche 911 GT3 RS (991) 168.100 Drag, Drift, Racer Porsche 911 RSR 2.8 160.950 Drag, Drift, Offroad, Racer Porsche 918 Spyder 596.700 Drag, Racer Porsche Cayman GT4 114.450 Drift, Racer Porsche Panamera Turbo 144.900 Offroad, Racer, Runner SRT Viper 138.700 Drag, Drift, Racer Subaru BRZ Premium 51.300 Drift, Offroad, Racer Subaru Impreza WRX STI 69.100 Offroad, Racer, Runner Volkswagen Beetle 30.300 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner Wrack Volkswagen Golf GTI Clubsport 67.300 Offroad, Racer Volkswagen Golf GTI 33.800 Offroad, Racer Starterwagen Volvo 242DL 31.800 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner Volvo Amazon P130 29.900 Drag, Drift, Offroad, Racer, Runner

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November für PC, Xbox One und Playstation 4.

