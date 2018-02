Nein, diese Woche erscheinen keine größeren Titel, dafür halten die Indiespiele die Fahne hoch. Und da sind durchaus interessante Titel dabei.

Beispielsweise das Rennspiel Gravel, dass für Offroad-Fans Cross-Country-Action parat hat. Außerdem melden sich die Macher vom Hit FTL: Faster Than Light mit dem Rundentaktikspiel Into the Breach zurück. Wer dagegen etwas kulturell anspruchsvolleres Spielen möchte, schaut sich das Abenteuer Mulaka an, das die Mythenwelt der nordmexikanischen Eingeborenen der Tarahumara vorstellt.

Koop-Freunde schauen sich Deep Rock Galactic an, der Shooter mixt Zwerge und Weltraum-Action mit komplett zerstörbaren Umgebungen (und Flammenwerfern). Wer auf düsteren Humor steht, wird vielleicht mit Hide the Body glücklich. Der Name ist Programm, wir müssen möglichst schnell in verschiedenen Levels eine Leiche verschwinden lassen, bevor die Polizei anrückt. Und zum Schluss kombiniert Guns, Gore und Cannoli 2 Koop mit fiesen Humor und lässt uns im Sidescroll-Shooter Nazis in einem abgedrehten Feuerwerk jagen.

Wer braucht da noch AAA-Neuerscheinungen?

Montag, 26. Februar

Dienstag, 27. Februar

Mittwoch, 28. Februar

Donnerstag, 01. März

Freitag, 02. März