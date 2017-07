Der Juli klingt aus und so langsam kommen wir aus dem Sommerloch, in den kommenden Wochen erscheinen zahlreiche interessante Titel und Geheimtipps.

In dieser Woche wird endlich Tacoma veröffentlicht, das lang erwartete neue Spiel der Gone-Home-Macher. Wer mehr auf Action-Rollenspiele steht, der kann in die große Erweiterung Path of Exile: The Fall of Oriath springen - wir sehen uns dann in ein paar Monaten wieder. Ebenfalls in die Rollenspielkerbe schlägt Funcoms The Secret World: Legends, das mittlerweile als Free2Play-MMO verfügbar ist und diese Woche auf Steam veröffentlicht wird.

Und dann wären da noch viele kleinere Titel wie Aztez mit seiner stylischen Schwarz-Weiß-Grafik und Azteken-Setting oder das brutale Top-Down-Gemetzel Redeemer.

Montag, 31. Juli

Dienstag, 1. August

Mittwoch, 2. August

Donnerstag, 3. August

Freitag, 4. August

Neu für Konsolen: Releases für Xbox, PlayStation und Nintendo-Systeme