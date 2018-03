Neverwinter Nights: Enhanced Edition - Release-Datum bekannt

Während eines Livestreams haben Beamdog, die Entwickler der Neverwinter Nights: Enhanced Edition, den Veröffentlichungstermin der Neuauflage verraten. Am 27. März 2018 können alle RPG-Fans wieder nach Niewinter zurückkehren.

Die Enhanced Edition bietet einige Modernisierungen für den Rollenspiel-Klassiker. Die Auflösung lässt sich auf 4K hochschrauben, mithilfe einer Steam-Workshop-Integration können Mods heruntergeladen werden, die Optik wurde leicht verbessert und das Interface bekam eine Überarbeitung.

Alle Inhalte der Diamond Edition

Außerdem haben Käufer Zugriff auf alle Zusatzinhalte von Neverwinter Nights in der damaligen Diamond Edition. Das bedeutet: Zwei Expansion Packs (Shadow of Undrentide, Hordes of the Underdark) und drei Premium-Module (Kingmaker, ShadowGuard und Witch's Wake).

Entwickler Beamdog plant auch einige eigene Inhalte. Diese sollen nach dem Release erscheinen. Wer die Enhanced Edition vorbestellt, nimmt automatisch am »Head-Start-Programm« teil, das frühzeitigen Zugang zu allen neuen Inhalten gewährt. Aktuell hat das Team drei DLCs in der Entwicklung.