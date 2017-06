Nintendo kündigt neues Pokémon-RPG für die Switch an - Rollenspiel in Arbeit, Release erst in »mehr als einem Jahr«

Nintendo arbeitet an einem neuen Pokémon-RPG für die Switch: diese Info von der E3-Show dürfte Pokémon-Fans schon reichen, um einen gepflegten Vorfreude-Anfall zu erleiden. Sehr viel mehr ist über das Spiel allerdings auch nicht bekannt, nur dass es vermutlich noch eine ganze Weile dauern wird, bis Trainer ihre Taschenmonster ausbilden können (»may not release for more than a year«).

Die Ankündigung war Teil der kurzen Vorstellung des Arena-Spiels Pokémon Tekken DX. Während solche eher Action-basierten Pokémon-Titel zuletzt verstärkt die Marke vertreten haben, ist ein richtiges Rollenspiel im Pokémon-Universum eine willkommene und bereits länger erwartete Abwechslung.