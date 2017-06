No Man's Sky - Community soll Rätsel um mysteriöse Tapes lösen

So ironisch es angesichts der heftigen Kritik seitens einiger Spieler kurz nach Release auch klingen mag - No Man's Sky hat eine der faszinierendsten Communitys, die wir jemals beobachten durften. Während die einen bemängelten, dass das Sci-Fi-Spiel von Hello Games kaum spielmechanisches Fleisch auf den Knochen habe, stürzten sich die anderen in diesen wortwörtlich luftleeren Raum des Universums, erkundeten Planeten, führten Reisetagebücher und tauschten sich vor allem auf Reddit mit gleichgesinnten Abenteuern aus. Eigene Geschichten erleben und erzählen zu müssen war für sie kein Hindernis, sondern ein erfüllter Wunsch.

Seit dem Release des Spiels vor gut einem Jahr haben Spieler mittlerweile eigene Kolonien gegründet, sich zu Allianzen zusammengeschlossen, die Flora und Fauna der exotischsten Planeten kartographiert und sich sogar einen eigenen Multiplayer geschaffen - das wohl am sehnlichsten herbeigewünschte Feature, das Hello Games nie in ihr Spiel eingebaut haben. Aber womöglich könnte sich genau das bald ändern.

Das Rätsel der mysteriösen Kassetten

Wie der Reddit-User UnimatrixZeroOne, Moderator des größten No Man's Sky-Subreddits, nun offengelegt hat, fand er vergangenen Donnerstag ein mysteriöses Päckchen in seiner Post - abgeschickt von Hello Games. Neben einem Ansteckpin und einem Paar Socken entdeckte er eine Musikkassette mit der Aufschrift 7/16.

Er spielte die Kassette ab und entdeckte auf der A-Seite ein achtminütiges Musikstück, während die B-Seite nur ein dumpfes, teils metallisch klingendes Rumpeln zu hören war. Diese B-Seite jagte er durch einen Spektografen und machte damit plötzlich eine Zahlen- und Buchstabenfolge sichtbar: 706s7274616p. Spätestens jetzt wusste UnimatrixZeroOne, dass Hello Games ihm mehr zugeschickt hatte, als nur ein Dankeschön für seine Arbeit im Subreddit.

Er benutze den Code mit verschiedenen Verschlüsselungssystemen und landete schließlich mit ROT13, einer relativ verbreiteten Verschlüsselungsmethode, einen Volltreffer. ROT13 wandelte seinen Code in 706f7274616c um, ein normaler hexidezimaler Wert. Als er diesen Wert in einen HEX-Konverter tippte, erhielt er schließlich das kodierte Wort: Portal.

Kurz nach dieser Entdeckung erreichte UnimatrixZeroOne eine Rundmail, die an alle Moderatoren des NMS-Subreddits ging. So erfuhr er, dass auch einige seiner Freunde eine Kassette erhalten haben und manche Bänder auch bei Spielern landeten, die nicht Teil der Subreddit-Verwaltung waren. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich sechs Menschen bei UnimatrixZeroOne und seinen Kollegen mit ihrer Kassette gemeldet, eine ganze Reihe an Bändern ist bisher allerdings noch verschollen.

Die Community vermutet, dass sich ein vollständiger Satz ergibt, sobald die Codes aller Datenträger entschlüsselt wurden. Sicher ist bisher nur, dass drei Mal das Wort »Portal auftaucht und einige der Post-Empfänger neben Socken und Anstecknadel auch Notizen erhielten, die aus der Ingame-Lore zitierten, die sich abermals um Portale dreht.

Aber was soll das alles?

Auch, wenn die Botschaft von Hello Games noch nicht vollständig entschlüsselt wurde, so scheint das Wort »Portal von gewisser Bedeutung für das Rätsel zu sein - und die bereiten der Community schon seit Monaten, lange bevor die Entwickler ihre Kassetten verschickten, Kopfzerbrechen.

Erstmals tauchten die Portale in den allerersten Promo-Trailern für No Man's Sky auf, wie beispielsweise in dieser Sequenz aus dem Jahr 2014.

Nach etwa zweieinhalb Minuten können wir sehen, wie der Spieler vor einem dieser Portale steht, in dessen Zentrum eine wabernde Masse schwebt. Sobald er diese Substanz berührt, gelangt er plötzlich an einen völlig anderen Ort - Stargate lässt grüßen! Im begleitenden Blogpost auf der offiziellen Homepage schreiben die Entwickler am 06. Dezember 2014:

"(Der Trailer) Portal zeigt nur eine von vielen Geschichten, wie ihr sie selber in No Man's Sky erleben könntet. Außerdem enthüllt der Trailer fünf Möglichkeiten, wie ihr durch die Galaxie reisen könnt: Zu Fuß über die Planetenoberflächen, an Bord eines Raumschiffes in der Atmosphäre dicht über dem Planeten oder weit oben in der Galaxie - oder mit Hilfe eines Warps zwischen zwei Systemen, indem ihr geheimnisvolle Portale findet, die euch… irgendwohin bringen."

Dann aber die große Überraschung zum Release des Spiels im Jahr 2016: Zwar entdeckten die Spieler einige der seltenen Portale auf den unterschiedlichsten Planeten, doch keines dieser Monumente war aktiviert. Erst im Januar berichteten wir von einem Spieler, der eine Forschungsbasis in der Nähe eines dieser Portale aufgeschlagen hatte und das Gebilde nicht mehr aus den Augen ließ.

"Er will in den nächsten Wochen eine Reihe von Experimenten durchführen und plant beispielsweise neben der Aufschichtung verschiedenster Ressourcen in direkter Nähe des Portals auch, den Obelisk mit seinem Raumschiff zu rammen. Mit seiner alles anderen als leichten Arbeit erhofft sich der Forscher, das Geheimnis der Portale zu entschlüsseln und so den Plänen der Entwickler auf die Spur zu kommen. Es muss einen roten Faden in dieser Spielwelt geben, ein Zufall ohne Gesetzmäßigkeiten ist nicht möglich - dessen sind sich Spieler wie Jupiter67 sicher."

Mit diesem Wissen im Hinterkopf werden aktuell von der über den Kassetten rätselnden Community zwei mögliche Lösungsvorschläge für das Rätsel von Hello Games favorisiert: Entweder haben die Entwickler den Fans eine Anleitung zukommen lassen, die erklärt, wie die Portale aktiviert werden können um sie anschließend als Schnellreisefunktion zu anderen Planeten nutzen zu können - oder wir stehen kurz vor der Einführung des Multiplayers als neues Feature und die Portale sollen die Reise in die Lobbies anderer Spieler ermöglichen.

Des Rätsels Lösung muss zwar erst noch gefunden werden, doch wir können wohl schon jetzt festhalten, dass No Man's Sky im Begriff ist, ein neues Kapitel seiner Spielwelt aufzuschlagen - und ein weiteres Mal wird dieses neue Kapitel von der leidenschaftlichsten Community geschrieben, die sich Hello Games wohl je hätte wünschen können.