Nokia 8 - High-End-Smartphone erscheint Mitte August

Das finnische Unternehmen Nokia arbeitet mit HMD Global im Bereich Smartphones zusammen und will so auch im Bereich der Mobiltelefone wieder aktiver werden. Seit Wochen gibt es Gerüchte darüber, dass bald ein Smartphone mit der Bezeichnung Nokia 8 vorgestellt werden soll, bei dem es sich laut den Spekulationen um ein High-End-Gerät handelt. Zuletzt hatte vor allem die Neuauflage des Nokia 3310 für viel Aufmerksamkeit gesorgt, doch das kleine Handy ist im aktuellen Smartphone-Markt eher eine Kuriosität, die als Zweit- oder Notfall-Telefon genutzt wird.

Nokia 8 ist ein High-End-Modell

Das Nokia 8 hingegen soll durchaus mit aktuellen Konkurrenz-Modellen mithalten können. Wie Android Authority meldet, hat HMD Global nun Einladungen für eine »mysteriöse Veranstaltung« am 16. August 2017 verschickt, während der der »nächste Meilenstein der Nokia-Telefone« enthüllt werden soll. Es gibt eigentlich keinen Zweifel daran, dass es sich dabei um das Nokia 8 handelt. Die technischen Details sind in den letzten Wochen ebenfalls bereits durchgesickert, auch wenn man vor dem offiziellen Release nie sicher sein kann, was davon wirklich korrekt ist.

Qualcomm Snapdragon 835 an Bord

Laut den inoffiziellen Informationen nutzt das Nokia 8 den neuesten Qualcomm Snapdragon 835 und entweder sechs oder acht GByte Arbeitsspeicher. Das Display soll 5,3 Zoll groß sein und eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel bieten. Als Betriebssystem soll Android 7.1.1 vorinstalliert sein.

Auf der Rückseite befindet sich eine Zeiss-Dual-Kamera mit zwei 13-Megapixel-Sensoren. Auch von Dual-SIM-Unterstützung und einen microSD-Slot ist in den Gerüchten die Rede. Das Nokia 8 soll rund 600 Euro kosten und in Blau, Silber und Gold angeboten werden.

Quelle: Android Authority