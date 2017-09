Die AMD Radeon RX Vega 56 ist in Sachen Leistung ein starker Konkurrent zur aktuellen Nvidia Geforce GTX 1070, wie unser Test der Grafikkarte zeigt. Anscheinend will sich Nvidia aber auch in diesem Leistungsbereich nicht die Krone vom Kopf nehmen lassen und plant laut den letzten Gerüchten nun eine neue Geforce GTX 1070 Ti. Allerdings ist die Faktenlage sehr dünn im Gegensatz zu den sonst üblichen vielen Quellen.

Foto einer PC-Beschreibung zeigt Asus-Modell

Es gibt ein Foto der Beschreibung eines PCs, bei der neben einem Core i7 7700K, dem Mainboard und anderen Komponenten auch eine vermeintliche Asus Geforce GTX 1070 Ti Strix mit 8 GByte aufgeführt wird. Die Aufnahmen stammen von der Webseite MyDrivers.

Dort ist auch zu lesen, dass der Grafikchip der angeblichen Geforce GTX 1070 Ti 2.304 Shader-Einheiten besitzen soll. Damit würde er sich zwischen der Geforce GTX 1080 mit 2.560 Shadern und der Geforce GTX 1070 mit 1.920 Shadern platzieren.

Grafikkarte vielleicht schon im Weihnachtsgeschäft

Sollte das Gerücht zur Nvidia Geforce GTX 1070 Ti stimmen und es sich bei den Angaben auf dem Foto nicht einfach nur um einen Fehler handeln, dürfte es wohl nicht lange dauern, bis das neue Modell auch offiziell bekanntgegeben wird.

Immerhin steht das Weihnachtsgeschäft vor der Tür und eine neue Geforce-Grafikkarte dürfte wohl auch für diesen umsatzstarken Zeitraum gedacht sein, um AMD und den Vega-Grafikkarten nicht allzu viel Marktanteile zu überlassen.

Dabei sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass AMDs Vega-Grafikkarten momentan immer noch nur zu vergleichsweise hohen Preisen als Radeon Pack mit Zugaben wie etwa zwei Spielen lieferbar sind – was ihre Stellung gegenüber den GTX-Modellen verschlechtert und den Druck auf Nvidia dementsprechend verringert.

Die Vega 56 ist ab 509 Euro zu haben, während die ähnliche schnelle Geforce GTX 1070 bereits für ungefähr 430 Euro erhältlich ist. Die Vega 64 kostet momentan mindestens 600 Euro, Nvidias Gegenstück Geforce GTX 1080 wechselt dagegen schon ab 510 Euro den Besitzer.

Das zeigt gleichzeitig auch, dass preislich aktuell nicht viel Spielraum zwischen der GTX 1070 und der GTX 1080 für eine vermeintliche GTX 1070 Ti vorhanden ist. Dieser Umstand ließe sich aber recht einfach mit niedrigeren Preisen für die GTX 1070 lösen, zumal die GTX 1060 mit 6,0 GByte VRAM mit etwa 270 Euro aktuell deutlich günstiger als die GTX 1070 ist.