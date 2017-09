Gestern hatten wir darüber berichtet, dass Computerbase auf dem Facebook-Account von Gigabyte einen weiteren Hinweis zu einer möglichen Geforce GTX 1070 Ti entdeckt hatte. In einem Bild, dessen Design an den Ende September in den deutschen Kinos anlaufenden Film »Es« erinnert, hatte Gigabyte den englischen Titel »It« umgedreht und in ein »Ti« verwandelt. Der Text zu diesem Bild lautete übersetzt: »Die Ti wird dich kriegen...früher oder später...« wobei der Hashtag #comingsoon auf eine baldige Verfügbarkeit hindeutete.

Auch Heise erwatet eine Geforce GTX 1070 Ti

Eine Geforce GTX 1070 Ti erscheint als mögliches Modell wahrscheinlicher als eine weitere Geforce GTX 1080 Ti oder ein kleineres Modell. Außerdem hat nun auch Heise aus ganz eigenen Quellen erfahren, dass die Geforce GTX 1070 Ti Ende Oktober vorgestellt werden und dann in der ersten Novemberwoche verkauft werden soll.

Schon im August habe ein »hochrangiger Nvidia-Mitarbeiter« gegenüber Heise nebenbei eine »Antwort von Nvidia« auf die Radeon RX Vega von AMD angekündigt. Passend zu diesen neuen Hinweisen aus seriösen Quellen gibt es auch schon die Spezifikationen, denen man aber lieber vorsichtiger begegnen sollte.

Spezifikationen versprechen hohe Leistung

Sie stammen von MyDrivers und sprechen der Geforce GTX 1070 Ti 2.432 Shader-Einheiten, 152 Textureinheiten, 64 Raster-Operatoren, eine GPU-Taktrate zwischen 1.607 MHz im Basis-Takt und 1.683 MHz beim Boost sowie 8,0 GByte GDDR5 mit 256-Bit-Interface zu. Das wäre eine interessante Zusammenstellung, denn der GPU-Basistakt würde einer Geforce GTX 1080 entsprechen, der Boost-Takt dem einer Geforce GTX 1070.

Nvidia

GTX 1070 Ti Nvidia

GTX 1070 FE Nvidia

GTX 1080 FE Grafikchip k.A. GP104-200 GP104-400 Chiptakt (Basis/Boost) 1.607 / 1.683 MHz 1.506 /

1.683 MHz 1.607 /

1.733 MHz Shader-Einheiten 2.432 1.920 2.560 TMUs / ROPs 152 / 64 120 / 64 160 / 64 Fertigungsprozess 16 nm FinFET Videospeicher 8,0 GByte GDDR5 8,0 GByte

GDDR5X Speichertakt (effektiv) 8,0 GHz 10,0 GHz Speicherinterface 256 Bit Speicherbandbreite 256 GByte/s 320 GByte/s TDP 180 Watt 150 Watt 180 Watt Ca. Preis k.A. ab 400 Euro ab 500 Euro

Die Anzahl der Shader liegt nah an den 2.560 Einheiten der Geforce GTX 1080 und deutlich über den 1.920 der Geforce GTX 1070. Die theoretische Rechenleistung soll bei 7,8 TFLOPS liegen – 2 TFLOPS mehr als die Geforce GTX 1070 und nur 0,4 weniger als eine Geforce GTX 1080. Der Speicher soll allerdings nur effektive 8,0 GHz schnell sein und damit dürfte wohl auch ein merklicher Leistungsabstand zur Geforce GTX 1080 mit dem 10,0 beziehungsweise 11,0 GHz schnellen GDDR5X gewahrt bleiben.