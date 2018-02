Nvidia Geforce GTX 2080 - Neue Gerüchte zur Ampere-Veröffentlichung

Bisher ist noch nicht einmal klar, warum es sich bei der neuen Ampere-Architektur von Nvidia überhaupt handelt. Es gibt Gerüchte, die eine stark überarbeitete GPU erwarten, aber auch solche, die davon ausgehen, dass es sich nur um einen Pascal-Refresh mit Feintuning, aber ohne allzu große Veränderungen handelt.

Die neue Architektur Volta ist laut Nvidia nur für den Profi-Bereich und Berechnungen ausgelegt. Davon abgesehen gibt es aber einige wesentlich klarere Gerüchte zu Ampere, über die 3DCenter berichtet.

GP102 eingestellt, GA104 in Produktion

Der aktuelle Grafikchip GP102, der beispielsweise auf der Geforce GTX 1080 Ti arbeitet, soll demnach schon im Oktober oder November das sogenannte End-of-Life erreicht haben. Das würde bedeuten, dass Nvidia ab diesem Termin nur noch die schon vorhandenen Aufträge bearbeitet, aber keine neuen Bestellungen für den GP102 mehr annimmt.

Entsprechend könnten auf diesem Chip basierende Grafikkarten vielleicht bald ausverkauft sein. Außerdem heißt es in den genannten Gerüchten, dass Nvidia noch Mitte dieses Monats mit der Massenproduktion des GA104 beginnen wird.

Geforce GTX 2080 soll Ende März vorgestelt werden

Dieser Ampere-Grafikchip dürfte, wenn Nvidia kein neues Namensschema aus dem Hut zaubert, die Grundlage für eine Geforce GTX 2080 liefern. Allzu lange würde es dann auch nicht mehr dauern, bis die neue Grafikkarte vorgestellt und verkauft wird.

Der GTX 2080 Ampere Release soll für Ende März geplant sein und hier bieten sich mit der Game Developers Conference in San Francisco und der GPU Technology Conference von Nvidia in San José gleich zwei Möglichkeiten.

Der Verkaufsstart der Ampere-Generation sei dann für den 12. April 2018 geplant. Die Gerüchte sind also teilweise sehr allgemein und an anderen Stellen sehr detailliert - aber was daran den Tatsachen entspricht, bleibt abzuwarten.