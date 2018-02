Overwatch - Am Wochenende kostenlos spielbar

Vom 16. bis 19. Februar ist Overwatch auf allen Plattformen kostenlos spielbar. Wer also am kommenden Wochenende spontan Lust auf schnelle Ballereien bekommt, kann ab Freitag um 20 Uhr gratis in Blizzards Team-Shooter reinschnuppern.

Testspieler können, ganz wie richtige Overwatch-Besitzer, aus 26 Helden auswählen, Stufen aufsteigen und die berüchtigten Lootboxen sammeln. Ist der Virus übergesprungen, könnt ihr euren erreichten Spielfortschritt beim Kauf behalten, sofern ihr den selben Blizzard-, Xbox-Live- oder PSN-Account verwendet.

Neue Tester können sich dann das aktuelle Event in Overwatch anschauen. Das Year of the Dog, in dem das traditionell chinesische Tierkreiszeichen des Hundes zelebriert wird, läuft noch bis zum 8. März und bringt eine neue Map, einen zeitlich begrenzten Capture-the-Flag-Modus und zahlreiche kosmetische Items.

Mehr: Lootboxen - Blizzard nimmt Stellung zum Streitthema

Quelle: Blizzard