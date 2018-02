Es ist soweit: Das Event zum Jahr des Hundes ist in Overwatch gestartet! Es wird bis zum 8. März 2018 andauern und neben der neuen Thailand-Map im Capture-the-Flag-Modus auch frische Skins enthalten. Es gibt zudem neue kosmetische Gegenstände, die ihr in Event-Lootboxen findet. Sie sind nur während des Events erhältlich – wahlweise gegen Echtgeld oder indem ihr sie freispielt.

Die sechs legendären Skins sind für die folgenden Helden erhältlich:

Baihu Genji

Magistrate McCree

Zhuque Mercy

Qinglong Pharah

Black Lily Widowmaker

Xuanwu Zarya

