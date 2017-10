Blizzard reagiert auf die Kritik der Fans und sorgt mit einem neuen Update für den Helden-Shooter Overwatch dafür, dass die Heilerin Mercy wieder ein wenig abgeschwächt wird. Nachdem sie durch den letzten großen Patch deutlich zu mächtig wurde, sorgt ein Nerf nun unter anderem dafür, dass ihre ultimative Fähigkeit Valkyrie nicht länger die Abklingzeit ihrer Wiederbelebung zurücksetzt.

Außerdem wurde der Temposchub, den Lucio nach einem Wall Ride erhält, wieder auf 65 Prozent erhöht und der Kultist Zenyetta bekommt ein paar neue Sprüche spendiert. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, den eigenen Kommunikationsstatus auf Online, AFK, DND oder offline zu setzen, damit eure Freunde und Mitspieler wissen, ob ihr gerade für ein Match verfügbar seid.

Mehr zu Overwatch: Alle Infos zum aktuell laufenden Halloween Terror Event

Mercy and Lúcio are gliding and wall riding in the latest patch!



Learn more ? https://t.co/cAExdjvCxT pic.twitter.com/XSlRJRKsYx