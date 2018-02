Overwatch - Event »Lunar New Year« kehrt zurück, Starttermin steht fest

Letztes Jahr hieß das Overwatch-Event zum chinesischen Neujahr »Das Jahr des Hahns«, dieses Jahr folgt beim "Lunar New Year" das Jahr des Hundes. Und wieder steht bei Blizzards Helden-Shooter alles im Zeichen traditioneller chinesischer Folklore, wenn das Event am 8. Februar startet. Neuer Content ist laut Twitter-Meldung ebenfalls geplant. Um was genau es sich dabei handelt, wurde noch nicht verraten.

Im letzten Jahr gab es unter anderem thematische Skins und die Einführung eines Capture-the-Flag-Modus. Der war so beliebt, dass einige Fans prompt forderten, den Modus permanent in Overwatch einzubinden. Eine Wiederbelebung zum »Jahr des Hundes« ist also denkbar.

Das letzte Event in Overwatch liegt indes noch nicht lange zurück. Im Dezember fand das Winterwunderland-Event statt und brachte winterliche Skins und den Modus 6-vs-6-Brawl. Man kann also auch spekulieren, ob Blizzard zum »Jahr des Hundes« einen ganz neuen Spielmodus einbaut.